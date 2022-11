Meilleures offres du Black Friday Instant Pot 2022

UN Le multicuiseur est un autocuiseur, une mijoteuse, une yaourtière, un cuiseur à riz, une soupeuse (respiration profonde) et plus encore tout en un. Ils sont polyvalents, moins chers à cuisiner que votre four et constituent un moyen facile de préparer de bons repas. Et si vous voulez préparer des aliments sains à partir de zéro, cet appareil est fait pour vous.

Nous avons rassemblé les meilleures remises du Black Friday sur les Instant Pots et autres multicuiseurs du Web. Traditionnellement, les multicuiseurs et les friteuses à air sont des bêtes différentes, mais nous avons trouvé quelques appareils qui font tout. Si vous souhaitez voir plus de remises sur les friteuses à air, jetez un œil à nos offres dédiées aux friteuses à air.

C’est quand le Black Friday ?

En 2022, le Black Friday aura lieu le 25 novembre. Mais certaines des offres sont déjà arrivées. Certains seront mis en ligne le jour même et beaucoup seront toujours disponibles jusqu’au Cyber ​​​​Monday le 28 novembre. Il peut être difficile de savoir quand y aller et quand attendre pour voir si les prix baissent davantage.

Voici nos conseils. Décidez d’un budget et de l’ensemble de fonctionnalités que vous souhaitez et ajoutez cette page à vos favoris, bien sûr. Continuez à vérifier. Certaines des meilleures offres se vendent rapidement, donc si vous voyez le bon produit au bon prix, sautez dessus quand vous le pouvez.

Nous afficherons les meilleures offres sur les Instant Pots et les multicuiseurs que nous trouvons dans les ventes du Black Friday ici, mais si vous souhaitez voir les meilleures offres disponibles sur toutes les technologies, consultez notre section Black Friday, qui arrondit les plus grandes remises technologiques dans toutes les catégories de produits.

Les accords américains sont les premiers, les accords britanniques suivent.

Meilleures offres US Instant Pot

Ninja Foodi 14-en-1 8QT 1 De : QVC Était : 279,99 $ À présent:

179,99 $

(100 $ de rabais) Il s’agit d’une énorme remise sur une énorme cuisinière avec 14 fonctions : cuisson sous pression, vapeur et croustillant, vapeur et cuisson, friture à l’air, griller, cuire/rôtir, déshydrater, saisir/sauter, vapeur, sous vide, cuisson lente, yaourt, garder. chaud et preuve. Il existe également 5 options de couleurs différentes. Instant Pot Duo Crisp 6.5QT avec couvercle ultime 2 De : Instantané Était : 229,99 $ À présent:

161 $

(68,99 $ de rabais) Bénéficiez de 30% sur cet appareil avec le code : EarlyBlackFriday. Nous pensons que c’est l’une des meilleures offres, mais vous pouvez utiliser ce code sur tout le site pour obtenir 30 % de réduction sur les produits de plus de 149 $. Instant Pot 6QT 7-en-1 3 De : Walmart Était : 81,99 $ À présent:

50 $

(31,99 $ de rabais) Il existe des remises plus importantes sur d’autres modèles, mais c’est une bonne affaire: obtenez un Instant Pot en acier inoxydable pour 50 $. Il a un réglage de stérilisation, c’est donc une excellente option pour les nouveaux parents. C’est aussi un autocuiseur, une mijoteuse, un cuiseur à riz, un cuiseur vapeur, un sauté, une yaourtière et un réchaud. Comprend une application avec plus de 800 recettes. Instant Pot Duo Crisp 6QT 9-en-1 4 De : Walmart Était : 139 $ À présent:

104 $

(35 $ de rabais) Obtenez un quart de rabais sur cet appareil pratique à tout faire. Ce multicuiseur de 6 pintes combine la fonctionnalité de la friteuse à air avec une mijoteuse de rôtissage, de cuisson, de déshydratation et plus encore. Il a 9 fonctions en tout.

Meilleures offres de pot instantané au Royaume-Uni