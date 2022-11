Meilleures offres du Black Friday Argos 2022

Le Black Friday est enfin là, et le grand événement de shopping n’a pas déçu, avec de nombreux détaillants qui s’amusent avec des offres groupées, des remises et d’autres offres pour tenter les consommateurs.

Argos est l’un des détaillants avec une grande vente Black Friday, avec une pléthore de remises et de forfaits sur la technologie, les articles ménagers et plus encore en direct chez le détaillant qui pourraient vous faire économiser beaucoup d’argent. Cela comprend un pack VR tentant qui comprend le Meta Quest 2 et deux jeux, des remises étonnantes sur des appareils portables comme le Samsung Galaxy Watch 4 et des prix alléchants pour les smartphones de milieu de gamme comme le Pixel 6a.

C’est aussi adoucir l’affaire avec quatre mois de Spotify Premium avec achats éligibles y compris ceux des téléviseurs, des ordinateurs portables, des tablettes, des montres connectées, des haut-parleurs, des écouteurs, des radios, des systèmes home cinéma et des caméras.

Bien que le Black Friday se termine techniquement à minuit, on s’attend à ce qu’Argos (et la plupart des autres détaillants) continue de profiter des réductions jusqu’au Cyber ​​Monday le 28 novembre, vous avez donc un peu plus de temps pour saisir ces bonnes affaires.

Mais plutôt que de faire défiler page après page sur le Section Black Friday du site Argos en essayant de repérer la rose parmi les épines, chez Tech Advisor, nous avons sélectionné les meilleures offres et économies technologiques disponibles et les avons répertoriées ici.

Pour en savoir plus sur la grande saison des achats, jetez un œil à ce à quoi vous attendre des ventes du Black Friday, ainsi que notre couverture complète des meilleures offres technologiques du Black Friday.