Meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day: prenez un Asus VivoBook avec un écran OLED pour seulement 640 $

Offres Early Prime Day ont commencé à apparaître, et si vous êtes un étudiant qui se prépare pour l’école, un joueur impatient de jouer ou même quelqu’un qui cherche simplement quelque chose à parcourir, c’est le moment idéal pour acheter un nouvel ordinateur portable. Journée Amazon Prime n’est qu’à quelques jours, mais certaines des meilleures offres sont déjà là. Il y a des ventes sur les ordinateurs portables avec la famille de puces actuelle d’Intel, le Produits Core de 12e génération nom de code Lac Alderet si vous voulez quelque chose avec une puce AMD, il y a aussi des offres pour vous.

Découvrez l’Asus VivoBook 15 en vente sur Amazon; il fournit un écran OLED pour un prix incroyablement bas. Et Best Buy ne laisse pas passer l’été avec des prix réduits – il a un trio de cabriolets Lenovo Yoga en vente cette semaine. J’ai également inclus d’autres offres intéressantes que j’ai trouvées sur Amazon, Best Buy et Newegg.

Découvrez les options ci-dessous, qui sont régulièrement mises à jour à mesure que les ventes expirent et que de nouvelles offres apparaissent.

Plus d’offres d’ordinateurs portables et de PC

Asus OLED pour les masses! Cet ordinateur portable de milieu de gamme d’Asus dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Non seulement il s’agit d’un pas en avant par rapport aux modèles économiques qui vous permettent de vous débrouiller avec un écran 720p, mais il possède également un panneau OLED qui offre un contraste stellaire. Il est également plus fin et plus léger que n’importe quel modèle économique de 15 pouces. Basé sur un processeur Core i5 de 11e génération et doté de 12 Go de RAM et d’un disque SSD de 512 Go, il dispose de plus de mémoire et du double de la capacité de stockage que vous trouverez dans la plupart des ordinateurs portables économiques. Il possède également des ports USB de type A et de type C, ce qui vous évite d’avoir à transporter un adaptateur. C’est une bonne affaire à son prix catalogue de 800 $ et une offre encore meilleure à sa remise actuelle.

Nouvel œuf L’Inspiron d’entrée de gamme de Dell a un châssis en plastique certes terne, mais il sert un écran tactile Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces alimenté par un processeur Core i5 quadricœur de 11e génération avec 16 Go de RAM et un énorme SSD de 1 To. C’est le double de la mémoire et de l’espace de stockage que vous trouvez habituellement à ce prix.

MSI La version MSI du MacBook est dotée d’un boîtier fin et élégant entièrement en aluminium et a été mise à jour avec des processeurs Intel de 12e génération. Ce modèle est à 200 $ de réduction chez Newegg et comprend un processeur Core i5 de 12e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Vous obtenez également une paire de ports Thunderbolt 4. L’écran de 14 pouces dispose d’une résolution Full HD mais a l’ancien format d’écran large 16: 9 plutôt que le rapport 16:10 plus grand qui offre plus d’espace pour travailler. Pourtant, il s’agit d’un ordinateur portable fin, léger et robuste et c’est une bonne affaire à son prix de vente actuel.

Nouvel œuf Ce Pavilion 15 de 15 pouces offre une configuration bien équilibrée pour l’argent. Son écran Full HD de 15,6 pouces est alimenté par un processeur Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il dispose d’un châssis en plastique de base, mais il est assez fin avec une finition en aluminium brossé élégant. Il fournit également des ports USB-A et USB-C afin que vous n’ayez pas à emporter de dongle avec vous pour connecter vos périphériques USB

Nouvel œuf Cet ordinateur portable de budget à milieu de gamme de HP peut avoir un boîtier en plastique sans inspiration, mais si vous vous souciez plus de la taille de l’écran, de l’allocation de mémoire et de l’espace de stockage que d’un design élégant, alors ce modèle vaut le détour. Il devrait également offrir des performances décentes, avec le double de la RAM et du stockage à semi-conducteurs généralement inclus sur la plupart des autres ordinateurs portables à ce prix. A ce prix, on trouve généralement 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, mais parfois moins. Dans cette optique, les 32 Go de mémoire et le SSD de 1 To sont carrément passionnants. Vous bénéficiez également d’une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) pour le grand écran de 17,3 pouces.

Lenovo L’ordinateur portable convertible deux-en-un de milieu de gamme de Lenovo est basé sur des processeurs Intel Core de 11e génération et arbore le badge Intel Evo et un corps entièrement métallique. Ce modèle à prix réduit comprend un écran tactile Full HD de 15,6 pouces alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 12 Go de RAM, des graphiques Intel Iris Xe et un SSD de 512 Go.

Joshua Goldman/Crumpe Le convertible deux-en-un haut de gamme de Lenovo offre la plate-forme Intel Evo dans un châssis tout en métal mince mais durable. Ce modèle comprend un processeur Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM, des graphiques Intel Iris Xe et un SSD de 512 Go. L’écran tactile de 14 pouces offre une résolution 4K et peut pivoter à 360 degrés en mode tablette pour être tapé, glissé et dessiné avec le stylet actif inclus.