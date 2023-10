Meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day : économisez gros sur les MacBook, les ordinateurs portables de jeu et plus encore

À mon humble avis, c’est le plus beau ordinateur portable de jeu du marché. Incroyablement mince pour un ordinateur portable de jeu haute puissance, avec un look de dalle élégant, cette machine Razer Blade de 15,6 pouces dispose également d’une puissante gamme de composants, bien qu’avec des pièces de génération précédente. Néanmoins, le processeur Intel Core i7 de 12e génération et le GPU RTX 3070 Ti devraient être suffisamment puissants pour jouer à des jeux AAA à 1 080p avec la plupart des paramètres de qualité à des niveaux acceptables. L’écran ne manque pas non plus : il s’agit d’un panneau OLED de 15,6 pouces avec une résolution nette de 2 560 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz. Cette configuration Razer Blade 15 coûte actuellement plus de 1 300 $ sur Amazon et une bonne affaire à moins de 2 000 $.