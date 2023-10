Meilleures offres d’ordinateurs portables Prime Day disponibles dès maintenant

C’est fin et léger et en vente. Le LG Gram 16 est incroyablement compact pour un ordinateur portable de 16 pouces, pesant seulement 2,62 livres et mesurant seulement 0,66 pouce d’épaisseur. Et c’est une énorme réduction de 700 $. Il est doté d’une puce Intel de génération précédente, mais le Core i7-1260P fait partie de la série P de milieu de gamme et devrait être très puissant pour la plupart des utilisateurs. (Il a plus de puissance de traitement brute qu’une puce efficace de la série U que l’on trouve couramment sur les ordinateurs portables fins et légers.) De plus, ce modèle Gram 16 offre suffisamment de 16 Go de RAM pour améliorer les performances, ainsi qu’un SSD spacieux de 1 To. Et le vaste écran 16:10 de 16 pouces offre une résolution nette de 2 560 x 1 600. Vous bénéficiez également d’une webcam 1080p, de deux ports Thunderbolt 4 et d’un emplacement pour carte microSD. Nous avons examiné le modèle précédent basé sur le processeur Core de 11e génération et nous l’avons apprécié.