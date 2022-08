Meilleures offres d’ordinateurs portables Lenovo: obtenez un ThinkPad T16 à moitié prix

Que vous soyez retourné au bureau ou que vous travailliez à domicile, passez à un nouvel ordinateur portable peut vous aider à augmenter votre productivité et vos performances. Si vous vous débrouillez avec un ordinateur portable obsolète qui a perdu une étape ou deux, consultez ces ordinateurs portables Lenovo à prix réduit et ces convertibles deux-en-un.

Vous trouverez le dernier produit phare ThinkPad X1 Carbon Gen 10 et le nouveau ThinkPad X13 Gen 3 en vente, ainsi qu’un trio de modèles ThinkPad T14 de 14 pouces, mais le meilleur du groupe pourrait être le nouveau ThinkPad T16 si vous voulez un ordinateur portable grand écran. Il fournit un écran spacieux de 16 pouces avec un rapport d’aspect élevé de 16:10 qui vous donne beaucoup d’espace pour travailler. Et il comprend un processeur du nouveau processeur d’Intel Processeurs de 12e génération (Alder Lake). Le ThinkPad T16 est actuellement à moitié prix avec un ThinkPad T14 basé sur Intel et les ThinkPad T14 plus minces.

Vous aurez besoin de codes de réduction pour la plupart de ces offres Lenovo, que nous avons répertoriées ci-dessous, mais les codes doivent également apparaître sur le site Web de Lenovo. Nous garderons cette page à jour avec toutes les dernières offres Lenovo.

Lenovo Vous pouvez obtenir le dernier ThinkPad phare de Lenovo avec une remise importante avec le code THINKAUG. Ce modèle comprend un nouveau processeur Core i7 de 12e génération, 16 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. L’écran de 14 pouces a une résolution de 1 920 x 1 200 pixels avec un rapport d’aspect élevé de 16:10 et est évalué pour une luminosité plus que suffisante de 400 nits. Une mise à niveau importante reçue par le X1 Carbon de 10e génération était une webcam 1080p pour des appels Zoom et des vidéoconférences plus clairs. Pesant environ 2,5 livres, le X1 Carbon est un compagnon de voyage facile. Et ayant passé une série de tests MIL-SPEC, il est suffisamment robuste pour résister aux rigueurs des voyages d’affaires.

Ce ThinkPad X13 est une autre option ultraportable pour ceux qui ne peuvent pas se permettre le X1 Carbon. Le plus récent ajout à la ligne est réduit avec le code THINKAUG et dispose d’un nouveau processeur Intel Core i7 de 12e génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. L’écran de 13,3 pouces a un rapport d’aspect de 16:10 pour fournir plus d’espace vertical (donc moins de défilement) avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, et est évalué pour une luminosité suffisante de 300 nits. La webcam passe de 720p à une résolution de 1080p pour des appels vidéo améliorés.

Lenovo Premier modèle 16 pouces de la série ThinkPad T de Lenovo, le ThinkPad T16 est doté d’un écran spacieux de 16 pouces avec un rapport d’aspect élevé de 16:10 et une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Il dispose d’un support tactile et est évalué pour une luminosité suffisante de 300 nits. C’est également l’un des premiers ThinkPad avec un processeur de la nouvelle 12e génération de puces Core d’Intel et dispose également de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. C’est à moitié prix en ce moment avec le code THINKBTSDEALS.

Lenovo La série ThinkPad T de Lenovo est juste derrière la gamme phare X1 Carbon de la société dans l’ordre hiérarchique des ThinkPad. Le ThinkPad T14s est une version plus mince du ThinkPad T14, mais pas aussi mince que le produit phare ThinkPad X1 Carbon. Ce modèle basé sur AMD comprend le nouveau processeur Ryzen 7 Pro 6850U, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. L’écran de 14 pouces a une résolution de 1 920 x 1 200 pixels, un rapport d’aspect spacieux de 16:10 et est conçu pour une luminosité suffisante de 300 nits. Ce modèle bien équipé est à moitié prix avec le code THINKBTSDEALS.

Lenovo Deux échelons en dessous du produit phare X1 Carbon et un échelon en dessous du ThinkPad T14S sur l’échelle ThinkPad est le ThinkPad T14. Un corps légèrement plus volumineux vous offre une configuration bien équilibrée pour un prix inférieur. Ce nouveau modèle Gen 3 vient d’être introduit et est déjà réduit avec le code TSERIESDEAL2022. Il comprend le nouveau processeur octa-core Ryzen 7 Pro 6850U d’AMD, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. L’écran 14 pouces, 16:10 a une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et est conçu pour une luminosité suffisante de 300 nits.

Lenovo La dernière série ThinkPad T14 Gen 3 est également disponible avec les nouveaux processeurs Intel Core de 12e génération. Ce modèle comprend le processeur Core i7-1260P, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To. En plus de la nouvelle puce Intel, la troisième génération du ThinkPad T14 obtient un écran plus grand de 14 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10 qui donne à l’écran une apparence et une sensation plus grandes car vous faites moins défiler les pages Web et les longs documents. Cependant, il n’est pas aussi brillant que la version précédente, la cote de luminosité passant de 400 nits à 300 nits. Pourtant, cela devrait être très lumineux, sauf si vous êtes régulièrement sur le terrain et que vous utilisez votre ordinateur portable en plein soleil. Ce modèle est à moitié réduit avec le code TSERIESDEAL2022.