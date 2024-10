Meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Prime Day d’octobre : Alienware, Acer et plus

Un aperçu des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu Prime Big Deal Days

Best Buy est généralement une menace beaucoup plus grande qu’Amazon en ce qui concerne les offres d’ordinateurs portables, y compris celles de jeux. Mais lors de tout événement Prime, comme les Prime Big Deal Days (qui auront lieu les 8 et 9 octobre), il existe certainement quelques options solides parmi lesquelles choisir. Il s’agit notamment de plusieurs modèles Acer Nitro et de notre ordinateur portable de jeu préféré, l’Alienware M16 R2, jusqu’à un nouveau prix record selon le suivi de l’historique des prix d’Amazon. Chameauchamelchamel.

Nous suivrons les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu sur Amazon tout au long du Prime Day de fin octobre, mais nous vous recommandons vivement de jeter un coup d’œil à la vente flash de 48 heures de Best Buy, idéalement programmée, avant de prendre la décision finale concernant l’achat de votre ordinateur portable de jeu. .

Note: Toutes les offres nouvellement ajoutées sont marquées d’un ✨, tandis que les offres avec un 🔥 sont tombées à un prix historiquement bas. Traite avec un barré étaient soit épuisés, soit expirés au moment de la rédaction de cet article.

Offres Prime Day que vous pouvez acheter dès maintenant

Meilleure offre d’ordinateurs portables de jeu Prime Day d’octobre

Pourquoi nous l’aimons

« Le Nitro 16 est un ordinateur portable de jeu à grand écran et économique, équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 7640HS de début 2023, d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050, d’un clavier rétroéclairé RVB flashy et d’un écran 165 Hz. Ses maigres 8 Go de mémoire sont un inconvénient. , mais c’est tout à fait réalisable si vous envisagez uniquement de jouer à des jeux bas de gamme comme Fortnite et Minecraft. (Sinon, vous pouvez consacrer vos économies à une mise à niveau de mémoire.) » — Haley Henschel, journaliste commerciale principale

Plus d’ordinateurs portables de jeu en vente