Meilleures offres d’imprimantes : options de Canon, Epson et HP à partir de 59 $

La Canon Pixma TR7020a est une imprimante tout-en-un sans fil compacte et abordable, ce qui en fait une excellente option pour les bureaux à domicile ou les dortoirs où l’espace est limité. Il est facile à utiliser avec des boutons de démarrage et d’arrêt dédiés et un écran OLED de 1,4 pouces, et peut également être utilisé pour numériser et copier des documents. Il se connecte à votre ordinateur sans fil et intègre même Apple AirPrint, vous pouvez donc également imprimer directement depuis votre iPhone ou iPad.