Meilleures offres d’imprimantes : novembre 2022

Les imprimantes à domicile font actuellement des heures supplémentaires pour de nombreuses personnes, et nous sommes plus que jamais à travailler à domicile. Cela signifie que le stock est difficile à trouver avec des offres décentes, mais nous avons néanmoins cherché haut et bas les meilleures remises.

Si votre imprimante ne peut pas faire face ou si vous en avez assez des coûts d’encre élevés, l’achat d’une nouvelle imprimante peut résoudre le problème. Nous avons rassemblé les meilleures affaires et nous expliquons également ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’une nouvelle imprimante.

Avec plus de demande que d’habitude, les offres d’imprimantes sont difficiles à trouver, mais voici les meilleures aux États-Unis et au Royaume-Uni. Notez que le Black Friday a lieu en novembre, vous voudrez peut-être attendre le grand jour, mais les imprimantes ont tendance à être négligées pour des technologies plus excitantes, alors faites une bonne affaire si vous en voyez une.

Meilleures offres d’imprimantes aux États-Unis

Epson Workforce Pro WF-3820 1 De : BestBuy Était : 199,99 $ À présent:

149,99 $

(50 $ de rabais) Si vous avez besoin d’un bourreau de travail compact pour un petit bureau, c’est une excellente option. Maintenant 25 % de réduction. – Jet d’encre

– Écran tactile 2,7 pouces

– Impression recto verso automatique HP DeskJet 2755e 2 De : Amazone Était : 84,99 $ À présent:

69,99 $

(15 $ de rabais) Cette imprimante couleur compacte a près de 20 %, ce qui en fait une imprimante de grande valeur pour la maison. – Jet d’encre

– Multifonction et Wi-Fi

– 6 mois d’encre instantanée Epson EcoTank ET-2400 3 De : Cible Était : 249,99 $ À présent:

179,99 $

(70 $ de rabais) Pour une imprimante, il s’agit d’une remise importante et la série EcoTank signifie qu’il n’y a pas de cartouches embêtantes à manipuler et qu’elle vous permet également d’économiser de l’argent. – Jet d’encre

– Impression recto-verso automatique

– Jusqu’à 2 ans d’encre dans la boîte Canon Pixma G5020 MegaTank 4 De : Amazone Était : 249,99 $ À présent:

199 $

(50,99 $ de rabais) Il n’y a pas de cartouches à craindre ici et le MegaTank regorge de fonctionnalités pratiques. – Jet d’encre

– Wifi

– Capacité de 350 feuilles Frère HL-L2390DW 5 De : Walmart Était : 229,99 $ À présent:

189,98 $

(40,01 $ de réduction) Si vous avez besoin d’une imprimante laser sans vous ruiner, ce modèle de Brother est une bonne option si vous n’avez pas besoin d’imprimer quoi que ce soit en couleur. – Laser

– Multifonction

– Impression recto verso

Meilleures offres d’imprimantes au Royaume-Uni

Epson Expression Home XP-2150 1 De : Très Était : 64,99 £ À présent:

49,99 £

(15 € de réduction) Obtenez cette imprimante Epson déjà bon marché encore moins chère. Un excellent choix de valeur pour la maison. – Jet d’encre

– Wifi

– Multifonction Canon Pixma TS3350 2 De : Amazone Était : 44,99 £ À présent:

39,98 £

(5,01 £ de réduction) Ce n’est pas une remise énorme, mais si vous avez besoin d’une imprimante bon marché, elle n’est pas vraiment moins chère que celle-ci. – Jet d’encre

– Wifi

– Multifonction HP DeskJet Plus 4130e 3 De : Currys Était : 74,99 £ À présent:

49 £

(25,99 £ de réduction) Il s’agit d’une réduction importante par rapport aux normes d’impression et cette DeskJet Plus effectuera rapidement les tâches, ce qui la rend idéale pour la maison ou les petits bureaux. – Jet d’encre

– Wifi

– Inclut 9 mois de HP Instant Ink Canon Pimxa MegaTank G5050 4 De : Argos Était : 259,99 £ À présent:

189,99 £

(70 £ de réduction) Comme son nom l’indique, ce modèle MegaTank de Canon est conçu pour ceux qui ont besoin de faire beaucoup d’impressions. Il peut produire jusqu’à 18 000 pages à partir de 3 bouteilles d’encre noire ou 7 700 pages à partir d’un jeu de couleurs. – Jet d’encre

– Wifi

– Comprend un ensemble complet dek Frère MFC-J5345DW 5 De : Argos Était : 229,99 £ À présent:

189,99 £

(40 € de réduction) Ceux qui veulent une imprimante A3 abordable devraient envisager ce modèle de Brother avec 40 £ de réduction. – Encre

– Wifi

– Capacité de 250 feuilles

Que rechercher dans les offres d’imprimantes

Il est important de garder à l’esprit que le prix de l’imprimante n’est qu’un début. Vous devrez également tenir compte des coûts d’encre. Souvent, ce qui ressemble à une imprimante de grande valeur peut s’avérer coûteux à long terme en raison de l’encre chère. Certains fabricants, dont HP, proposent désormais des abonnements à l’encre qui vous donnent un prix fixe pour un certain nombre d’impressions par mois, ce qui permet de savoir facilement combien vous allez dépenser.

La plupart des imprimantes modernes sont des appareils multifonctions tout-en-un qui peuvent numériser et copier des documents en plus de vos capacités d’impression standard. Certains comprennent également un télécopieur.

Vous pouvez trouver des critiques d’imprimantes par catégorie – choisissez parmi les modèles économiques, laser, laser couleur, jet d’encre et tout-en-un

Recherchez les imprimantes compatibles Wi-Fi, car elles sont extrêmement utiles lorsque vous devez imprimer à partir de votre téléphone ou d’un ordinateur portable. Considérez également s’ils ont des ports USB ou des emplacements pour cartes mémoire pour faciliter l’impression de photos.

Il existe de nombreux types d’imprimantes disponibles, ce qui peut rendre très difficile le choix de celle qui vous convient. Il convient d’abord de noter que le marché des imprimantes évolue très lentement, alors n’ayez pas peur d’acheter le modèle de l’année dernière.

Jet d’encre contre laser

Ce sont les deux principales technologies d’impression. Une imprimante à jet d’encre pulvérise de minuscules points d’encre sur le papier et est généralement moins chère que les imprimantes laser (bien que vous puissiez payer plus cher en cartouches à long terme).

Les imprimantes laser, quant à elles, utilisent une encre en poudre appelée toner. Le papier est chargé électroniquement pour attirer l’encre en position. Il est ensuite fusionné avec de la chaleur sur la page. Les imprimantes laser fonctionnent mieux pour le texte et généralement pour l’impression rapide à volume élevé.

En termes d’impression couleur, les imprimantes à jet d’encre peuvent produire des images de haute qualité mais sont généralement plus lentes. Les imprimantes laser couleur, bien que plus rapides que les imprimantes à jet d’encre, sont plus chères à l’achat.

Les cartouches d’encre peuvent sembler moins chères que les cartouches de toner, mais tenez compte du coût par page : le toner peut souvent imprimer 1 000 pages ou plus, mais l’encre peut ne durer que 100 à 200 pages. Vous pouvez également utiliser du toner tiers qui est beaucoup moins cher que le toner authentique de Xerox, Samsung et autres. Assurez-vous simplement que son utilisation n’annule pas votre garantie.

Pour plus de conseils sur l’imprimante à acheter, consultez notre tour d’horizon des meilleures imprimantes.

Où trouver des offres d’imprimantes

Nous vous apportons ici notre liste soigneusement organisée des meilleures offres d’imprimantes, mais voici quelques détaillants que vous pouvez vérifier par vous-même pour les offres d’imprimantes :

NOUS

ROYAUME-UNI

Si vous espérez profiter de l’une des offres Lightning à durée limitée d’Amazon, nous vous recommandons de vous inscrire au

Essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Non seulement cela vous offrira une livraison gratuite le lendemain, mais vous aurez également accès aux offres Lightning 30 minutes plus tôt que les membres non Prime.

Où trouver des offres de cartouches d’encre

Les cartouches peuvent être chères à long terme, mais vous pouvez conclure une affaire si vous savez où chercher. En plus de vérifier les détaillants mentionnés ci-dessus, il y a quelques autres endroits qui valent la peine d’être recherchés. Il vaut également la peine d’expérimenter des cartouches tierces qui peuvent fonctionner à une fraction du prix. Nous avons eu beaucoup de succès avec le toner tiers d’Amazon et d’eBay.

Groupon propose souvent des remises sur des marques populaires telles que HP, Canon et Epson. Voir les offres de cartouches Groupon.

eBay est un autre endroit à vérifier, mais assurez-vous d’acheter auprès d’un revendeur agréé ou d’une source digne de confiance avec de solides antécédents d’évaluations et d’évaluations positives. Voir les offres de cartouches sur eBay.