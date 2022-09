Meilleures offres d’imprimantes 3D : profitez d’une offre ce week-end de la fête du Travail

impression en 3D est le plus grand qu’il ait jamais été en tant que passe-temps, et avec le secteur de la fabrication additive qui devrait être une valeur de 10 milliards de dollars plus tard cette décennie, c’est le bon moment pour monter dans le train de l’impression 3D. Les grandes occasions de vente comme la fête du Travail sont le moment idéal pour les fabricants d’imprimantes 3D de réduire leurs produits pour vous permettre de vous lancer dans le passe-temps.

Si vous êtes un acheteur pour la première fois, obtenir une bonne affaire d’imprimante 3D est encore plus important. La totalité de la meilleures imprimantes 3D ont des fonctionnalités avancées qui vous facilitent la vie, donc si vous pouvez en acheter un pour un prix inférieur au prix normal, vous pouvez prendre une longueur d’avance.

J’ai rassemblé cette liste d’offres sur Internet pour vous éviter de vous promener. L’équipe de CNET le tiendra à jour au fur et à mesure que de nouvelles offres arriveront et que les anciennes disparaîtront. Bien qu’il existe plusieurs entreprises qui vendent des imprimantes 3D, seul Amazon a régulièrement des ventes. Vous verrez peut-être d’autres entreprises apparaître de temps en temps, mais cette liste sera principalement Amazon.

Certaines des meilleures offres utilisent des coupons, alors gardez un œil ouvert et assurez-vous de cocher la case lorsque vous atteignez la page du produit pour réclamer votre remise complète.

Anycubique L’impression d’imprimés géants est le plus amusant que vous puissiez avoir avec une imprimante 3D. Nous avons récemment examiné le Kobra et lui avons attribué une solide note de 8,5 sur 10. Avec 90 $ de réduction sur le prix normal, c’est une excellente imprimante. Si vous ne faites que commencer mais que vous voulez quelque chose avec quelques fonctionnalités plus avancées, prenez un Kobra pendant que vous le pouvez.

Sarah Tew / Crumpe Bien que la plaque de construction de cette imprimante soit assez petite, la nature fermée la rend parfaite pour les personnes avec de jeunes enfants ou les enseignants qui veulent des imprimantes 3D sûres pour leurs élèves. Il dispose également d’une caméra intégrée pour faciliter le contrôle de vos impressions et détecter tout échec au début du processus.

Matterhackers La Pulse XE est une imprimante conçue pour être une bête de somme. Avec des pièces améliorées, il est conçu pour imprimer facilement des filaments plus exotiques tels que le NylonX et la fibre de carbone. Si vous êtes intéressé par des impressions pratiques qui nécessitent une grande précision dimensionnelle ou des températures plus élevées, la Pulse XE est une bonne imprimante à avoir.

Anycubique Si vous cherchez à imprimer des miniatures ou des modèles de Donjons et Dragons avec des détails très fins, alors un écran avec une résolution plus élevée est la clé. Le Mono X dispose d’un écran 6K qui permet des détails magnifiques même dans les plus petits modèles, tandis que la plus grande plaque de construction vous permet d’imprimer plus de modèles en même temps.

Élégoo La Saturn S est une excellente mise à niveau de l’imprimante à résine de taille moyenne OG d’Elegoo. L’écran 4K est excellent et la qualité d’impression est fantastique pour une imprimante à résine plus grande. La Saturn S a l’avantage de la taille par rapport aux imprimantes comme la Mono 4K car sa zone de construction est presque deux fois plus grande. Il est parfait pour créer des pièces complexes pour le cosplay ou des modèles pour votre maison.

Anycubique Le Photon 4K est remplacé par la nouvelle série M3, mais cela pourrait encore valoir la peine. Avec un écran monochrome 4K, l’imprimante est très rapide sans sacrifier aucun détail. En fait, les détails sur cette machine sont superbes, surtout sur les petits modèles comme les miniatures. À 200 $, le Photon 4K offre une entrée étonnante dans l’impression 3D en résine, même si Anycubic vend le stock.

Matériaux et accessoires

Ce ne sont pas seulement les imprimantes 3D elles-mêmes qui sont en vente. Ce sont souvent les accessoires et les matériaux aussi. Bien que les économies ne soient pas aussi drastiques – des économies de 5 $ à 10 $, peut-être – elles s’additionnent au fil du temps lorsque vous devez acheter beaucoup de matériaux pour vos projets.

Élégoo L’impression 3D en résine peut être salissante et peu pratique si vous ne disposez pas des bons outils. Cet ensemble de lavage et de séchage vous permet de nettoyer vos impressions en résine et de les sécher dans la chambre UV spéciale. J’aime le Mercury par rapport aux autres stations de lavage/durcissement en raison des stations séparées qui vous permettent de laver un modèle et de durcir un autre, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Geeetech Le filament Geeetech a tendance à bien imprimer et ne s’emmêle pas comme certaines autres marques bon marché. Ce vert brillant est parfait pour les modèles d’Halloween que je suis sûr que tout le monde imprimera très bientôt. Ce n’est qu’une réduction de prix de 3 $, mais cela s’additionne lorsque vous achetez des rouleaux et des rouleaux de filament.