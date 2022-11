Meilleures offres d’imprimantes 3D Black Friday : des imprimantes fantastiques à des prix fantastiques

La ligne Ender a toujours été connue pour son bon rapport qualité-prix et ses excellentes performances sur un budget, mais elle a également été critiquée pour ne pas être suffisamment adaptée aux débutants. La nouvelle Ender-3 S1 est beaucoup plus facile à assembler et à démarrer que le modèle populaire Ender-3 V2, et je l’appellerais l’une des meilleures imprimantes de démarrage pour les nouveaux arrivants. Ce combo de Creality ajoute un kit de buses amélioré, une plaque de verre et du filament supplémentaire. Lisez notre revue Creality Ender-3 S1.