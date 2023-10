Ce n’est pas encore le Black Friday, mais de nombreux détaillants proposent déjà des offres juteuses. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable, Dell propose actuellement une vente Black Friday Sneak Peek que vous ne voulez pas manquer. Voici toutes les meilleures offres sur les ordinateurs portables Dell (2-en-1, traditionnels et de jeu) actuellement disponibles.

Que vous recherchiez un ordinateur portable qui se transforme facilement en tablette à écran tactile, une option économique ou un ordinateur portable de jeu, Dell propose une large gamme d’ordinateurs portables fiables et puissants pour vos besoins. De plus, Dell organise actuellement une vente pré-Black Friday avec des réductions exceptionnelles sur les meilleurs ordinateurs portables. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres d’ordinateurs portables que Dell propose actuellement.

Meilleure offre d’ordinateur portable 2 en 1

Pourquoi nous l’aimons

L’ordinateur portable 2-en-1 XPS 13 de Dell est une merveille. Il a une résolution 3K qui donne du dynamisme à son affichage ; une paire d’appareils photo haute résolution qui vous permettent de prendre de superbes photos tout en étant superbes sur Zoom ; et un cadre ultra léger et ultra fin qui fait du transport de l’appareil du travail et retour un jeu d’enfant. Si vous souhaitez l’utiliser uniquement comme tablette à écran tactile, assurez-vous de vous procurer le stylet XPS en complément de votre achat. Si vous envisagez uniquement de taper sur le XPS, vous pouvez rapidement attacher un clavier à sa base et régler le niveau d’angle de l’écran.

Meilleure offre d’ordinateur portable traditionnel

Pourquoi nous l’aimons

L’Inspiron 15 est peut-être un ordinateur portable de base, mais cela ne veut pas dire qu’il manque de spécifications étonnantes. Avec une webcam HD, un écran 120 Hz (ce qui signifie que l’écran se rafraîchit très, très rapidement sur cet ordinateur portable) et le logiciel ComfortView (qui réduit l’émission de lumière bleue et épargne ainsi vos yeux), l’Inspiron deviendra certainement votre fidèle compagnon de travail ou d’étude. Toutes ces fonctionnalités pour moins de 300 $ sont une bonne affaire – vous ne voulez certainement pas attendre novembre pour les acquérir.

Meilleure offre d’ordinateur portable de jeu

Pourquoi nous l’aimons

L’ordinateur portable de jeu G16 de Dell possède une bordure étroite sur trois côtés qui lui permet d’insérer un écran de 16 pouces dans son cadre de 15 pouces. Plus d’écran sur lequel jouer est toujours une victoire majeure, alors soyez excité. Les autres fonctionnalités intéressantes du G16 incluent ses graphiques NVIDIA GeForce RTX 3060 et la touche macro Game Shift, qui, lorsqu’elle est activée, pousse la vitesse du ventilateur à son maximum et optimise vos performances de jeu. Dans des scénarios de monde virtuel animés où chaque seconde compte, vous avez besoin d’un appareil fiable qui ne plantera pas s’il est surchargé. Cet ordinateur portable de jeu est la solution parfaite.

