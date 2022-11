Meilleures offres d’écouteurs Beats pour le week-end du Black Friday et le Cyber ​​​​Monday

Que vous ayez besoin d’écouteurs supra-auriculaires pour voyager ou d’écouteurs véritablement sans fil lorsque vous vous entraînez, nous avons ce qu’il vous faut. Pendant ce week-end du Black Friday et à travers Cyber ​​lundiBeats offre un certain nombre de réductions intéressantes sur tous vos favoris, y compris le et .

La gamme Beats a été simplifiée pour . La marque est également dans la position étrange de concurrencer directement sa société mère, Apple. Mais cela signifie que les nouveaux modèles Beats disposent généralement d’une charge USB-C (au lieu de Lightning) et sont plus compatibles avec Android que AirPods des modèles.

Voici un aperçu des meilleures offres actuelles sur les écouteurs Beats. Les prix fluctuent fréquemment et parfois certaines couleurs sont moins chères que d’autres, alors cliquez sur n’importe quel modèle pour voir les prix de couleurs spécifiques.

David Carnoy/CNET De retour au meilleur prix de tous les temps. Bien que les Beats Fit Pro ne soient techniquement pas des AirPods, ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro. Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro. Oui, si vous voulez le fantaisie nouvelles versions de Kim Kardashianvous devrez payer un supplément de 20 $. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Fit Pro : 160 $

David Carnoy/CNET De retour au meilleur prix de tous les temps. Les Beats Studio Buds ressemblent beaucoup aux rumeurs d’AirPods sans tige dont les gens parlaient mais ne se sont jamais matérialisés – comme des AirPods de toute façon. Destinés à la fois aux utilisateurs iOS et Android, il leur manque quelques fonctionnalités clés du côté Apple (il n’y a pas de puce H1 ou W1), mais ce sont de petits écouteurs légers, confortables à porter et offrant un bon son. Ils s’adaptent à la plupart des oreilles en toute sécurité, y compris la mienne – je cours avec eux sans problème – mais d’autres peuvent trouver un meilleur ajustement avec le Beats Fit Pro et leurs bouts d’ailes intégrés. Lisez notre avis sur les Beats Studio Buds. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Studio Buds : 90 $

David Carnoy/CNET De retour au meilleur prix de tous les temps. Ces écouteurs véritablement sans fil offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que les AirPod d’Apple, mais offrent un design et un étui de transport différents. Le crochet supra-auriculaire aide à les maintenir en place pendant que vous êtes actif et les embouts sont disponibles en différentes tailles pour les adapter confortablement à votre oreille. Lisez notre avis sur Beats Powerbeats Pro. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Powerbeats Pro (Noir)