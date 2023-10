Cette webcam a une résolution de 1080p, une correction automatique de la lumière et une vue en perspective grand écran de 110 degrés, ce qui constitue une excellente option pour les vidéoconférences et les discussions à plusieurs. Le microphone peut capter votre voix jusqu’à 10 pieds de distance et son clip universel fonctionne avec les ordinateurs portables, les moniteurs de bureau et autres surfaces planes. Il dispose également d’un obturateur de confidentialité et est livré avec un trépied, vous avez donc la possibilité d’utiliser l’appareil photo comme vous le souhaitez. Il se connecte via USB sans pilote supplémentaire requis. Assurez-vous de couper le coupon sur la page pour bénéficier de la remise complète. Et les membres Prime peuvent l’obtenir à un prix encore plus bas.