Meilleures offres de voyage pour Prime Day 2023 – Hollywood Life

Crédit d’image : RossHelen/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

C’est cette période de l’année où Amazon déchaîne une tempête de produits à prix réduits, des derniers gadgets aux articles incontournables de l’année dernière. Et ce Prime Day, nous avons des offres intéressantes pour les voyageurs soucieux de leur budget.

Plus Achats

Si vous êtes quelqu’un qui aime voyager lourd parce que vous aimez montrer vos superbes tenues ou si vous avez un barrage de produits de soins de la peau, ces offres sont faites pour vous. Avec ces articles, vous n’aurez plus à vous demander comment vous allez tout mettre en place. Alors préparez-vous à profiter de ces incroyables offres Prime Day pendant qu’elles durent et faites vos valises pour votre prochain voyage !

Trousse de toilette de voyage BagSmart: 22,99 $ (au lieu de 27,99 $)

La trousse de toilette de voyage BagSmart est une trousse de maquillage aux dimensions généreuses et résistante à l’eau avec quatre compartiments et des caractéristiques spéciales, notamment un crochet pivotant à 360 degrés pour des options de suspension polyvalentes et une poignée de transport qui sert également de sangle de suspension. Parfait pour tous vos besoins de voyage ou simplement pour garder tout organisé à la maison.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Sac à dos Matein pour ordinateur portable: 30,59 $ (au lieu de 39,99 $)

Ce sac à dos pour ordinateur portable offre confort, commodité et sécurité grâce à son épais rembourrage ventilé à plusieurs panneaux, son port de charge USB, beaucoup d’espace et de poches, sa sangle de bagage et sa poche antivol cachée. Ce n’est pas seulement idéal pour les voyages, mais c’est aussi un excellent sac pour l’école ou le travail.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Etronik Sac de sport pour femme: 28,99 $ (au lieu de 49,99 $)

Ce sac de sport élégant pour femme dispose d’un port de charge USB et de plusieurs poches, ainsi que d’un compartiment à chaussures séparé avec des aérations et d’une poche imperméable doublée, ce qui en fait un choix parfait pour les voyages, le sport, le yoga, la gym et d’autres utilisations quotidiennes. De plus, il a l’air fantastique – qui a dit que les sacs de sport devaient être ennuyeux ?

Ensemble de roulettes Amazon Basics: 132,87 $ (au lieu de 172,81 $)

L’ensemble de deux pièces à roulettes rigides Amazon Basics est idéal pour les voyages de travail, les vacances ou les bagages à main internationaux avec une résistance fiable, quatre doubles roulettes, une poignée télescopique et une conception extensible pour jusqu’à 15 % d’espace de rangement en plus. Il est facile de se déplacer et de s’organiser.

Cubes d’emballage BagSmart: 31,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Organisez et maximisez l’espace de vos bagages avec les cubes d’emballage à compression de BagSmart, un ensemble léger et durable de six organisateurs extensibles parfaits pour tout voyageur cherchant à économiser de l’espace et du temps lors de son prochain voyage. Il est excellent pour emballer toutes vos tenues préférées.

Oreiller de voyage Trtl: 47,99 $ (59,99 $)

L’oreiller de voyage Trtl offre un soutien du cou scientifiquement prouvé pour assurer un confort ultime sur les longs vols, ce qui en fait l’essentiel de voyage parfait avec sa conception légère et compacte, son tissu lavable en machine et son support d’épaule réglable. Vous n’aurez pas à redouter ce long vol international si vous avez ce superbe oreiller.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.