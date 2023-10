Meilleures offres de vélos électriques : jusqu’à 1 500 $ de réduction sur BirdBike, Aventon, Velowave et plus

À plus de 1 500 $ de réduction, cette offre BirdBike de Wellbots est la plus grosse remise que vous trouverez sur cette liste. Ce vélo électrique V-Frame est équipé d’un moteur de 500 watts avec des vitesses de pointe allant jusqu’à 20 mph et dispose d’une batterie amovible avec une autonomie allant jusqu’à 50 miles (avec assistance au pédalage). De plus, il dispose d’une alarme antivol intégrée pour aider à repousser tout voleur de vélo potentiel.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promotionnel BIRDBIKE20 à la caisse pour bénéficier de la réduction complète. Vous pouvez également récupérer le Version à cadre en A pour le même prix, ce qui convient mieux aux cavaliers de grande taille.