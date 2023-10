220 $ chez Ecobee Thermostat intelligent Ecobee avec commande vocale : 220 $ Économisez 30 $ 210 $ sur Amazon Thermostat intelligent Honeywell Home T9 avec capteur d’ambiance intelligent : 210 $ Économisez 11 $ 80 $ sur Amazon Thermostat intelligent Amazon : 80 $ Aucune remise disponible actuellement Afficher plus (2 articles)



Vous cherchez à réduire les coûts de la maison ? Une solution consiste à passer à un thermostat intelligent qui peut vous donner un meilleur contrôle sur votre consommation d’énergie. Certaines fonctionnalités des thermostats intelligents vous permettent de réduire la quantité d’énergie que vous utilisez, notamment en configurant votre appareil pour qu’il ne fonctionne pas lorsque vous êtes absent. À long terme, tirer parti de ces capacités peut vous aider à économiser de l’argent sur les services publics. De plus, vous pouvez contrôler ces gadgets intelligents à distance et régler le chauffage et la climatisation de votre maison depuis n’importe où. Et certains des modèles les plus avancés apprendront même et s’adapteront automatiquement à votre routine, ce qui permettra d’améliorer votre efficacité énergétique sans effort.

Cette histoire fait partie de Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les appareils domestiques intelligents comme les thermostats intelligents ont tendance à être chers. Certains modèles peuvent commencer à 200 $ ou plus. Mais si vous êtes un acheteur soucieux de votre budget, il existe des offres intéressantes qui vous aideront à en acheter une à moindre coût. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de thermostats intelligents actuellement disponibles, avec une variété d’options pour presque tous les budgets.

Meilleures offres de thermostats intelligents

Google Ceux qui cherchent à équilibrer l’intelligence et le prix n’ont pas besoin de chercher plus loin que le thermostat Google Nest. Le thermostat au design attrayant offre la prise en charge de Google Assistant et d’Amazon Alexa, des options de planification simples et des conseils sur la façon dont vous pouvez modifier votre utilisation pour économiser de l’argent. Bien qu’il ne s’adapte pas automatiquement à vos habitudes comme le fait le Nest Learning Thermostat, il coûte la moitié du prix et possède la plupart des fonctionnalités dont le propriétaire moyen a besoin. Lisez notre revue du thermostat Nest (2020).

Ecobee Bien qu’il ait maintenant été remplacé par deux nouveaux modèles dans la gamme Ecobee, le thermostat intelligent Ecobee de génération précédente avec commande vocale reste une option solide pour ceux qui cherchent à économiser quelques dollars. Il prend en charge les trois grandes plates-formes de maison intelligente et intègre à la fois Alexa et Siri. Il peut s’adapter à vos routines quotidiennes pour économiser de l’énergie, et le SmartSensor inclus peut détecter la température et le nombre de personnes dans la pièce que vous placez. il est dedans. Il était initialement indiqué pour 250 $, le même prix qu’à Meilleur achatmais vous pouvez l’obtenir directement auprès d’Ecobee pour 220 $.

Émerson

Tyler Lizenby/CNET Le Nest Learning Thermostat est le premier thermostat de Google. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités du thermostat Nest moins cher et de quelques fonctionnalités supplémentaires. Le Learning Thermostat fonctionne avec Google Assistant et Alexa, apprend votre emploi du temps et ajuste vos paramètres de chauffage et de climatisation en conséquence. Lisez notre revue du Google Nest Learning Thermostat.

Honeywell Le thermostat intelligent Honeywell Home T9 fonctionne avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit et offre des performances fiables et une application solide. L’appareil s’associe également aux capteurs d’humidité, de proximité et de température à distance de Honeywell, qui comptent parmi les accessoires de capteur les plus intelligents du marché. Cet ensemble de thermostats et de capteurs intelligents permet de détecter facilement la présence de personnes dans une pièce et de maintenir une température confortable. Vous pouvez également obtenir uniquement le thermostat, mais vous paierez la totalité de 179 $ dès maintenant. Lisez notre revue Honeywell Home T9.

Éclairage GE Ce thermostat est un thermostat compatible Wi-Fi et Bluetooth qui fonctionne avec Alexa et Google Home et dispose d’un écran tactile. Il ne nécessite pas de fil C, ce qui devrait faciliter l’installation par rapport à certains autres thermostats intelligents répertoriés ici.

Amazone Le thermostat intelligent d’Amazon n’est pas actuellement en vente, mais c’est notre thermostat intelligent préféré sur le marché à l’heure actuelle et même au prix fort, c’est une valeur solide (et l’option la moins chère de cette liste). Il offre les bases telles que le contrôle de la température à distance à l’aide de l’application compagnon et la commande vocale si vous disposez d’un haut-parleur intelligent compatible Alexa.

Un thermostat intelligent peut-il réellement réduire mes factures ?

Remplacer votre thermostat stupide par une alternative plus intelligente, sans modifier vos habitudes d’utilisation, ne fonctionnera pas automatiquement réduisez vos factures d’énergie. Cela étant dit, les thermostats intelligents offrent une variété de fonctionnalités qui vous aideront à déterminer les changements que vous pouvez apporter à vos habitudes de consommation d’énergie pour vous aider à réduire de quelques dollars vos factures.

Celles-ci incluent des fonctionnalités de planification simples qui sont probablement plus faciles à utiliser que celles proposées par votre thermostat à l’ancienne, ainsi que des modes maison intelligente et absence qui ajustent automatiquement la consommation d’énergie en fonction de votre proximité.

En dehors des fonctionnalités intelligentes, les informations supplémentaires et les commandes plus accessibles fournies par un thermostat intelligent vous permettent de tirer le meilleur parti des opportunités d’économiser de l’énergie et donc de l’argent.

Est-il facile d’installer un thermostat intelligent ?

La facilité d’installation d’un thermostat intelligent peut varier considérablement et dépend de votre système CVC existant et du thermostat que vous choisissez. Si vous n’êtes pas à l’aise avec des travaux électriques mineurs, il est toujours préférable de faire appel à un électricien professionnel.

La plupart des thermostats intelligents proposent cependant des conseils étape par étape pour une installation DIY et peuvent être réalisés par toute personne familiarisée avec un câblage de base. Notre guide pour installation du thermostat intelligent Nest peut vous donner une idée du processus, bien qu’il puisse varier selon les différents systèmes et options de thermostat.

Avant d’acheter un thermostat intelligent, il est préférable de vérifier qu’il est compatible avec votre système CVC.