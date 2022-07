Meilleures offres de téléphone Prime Day 2022

L’achat d’un téléphone est toujours une décision difficile. Devriez-vous dépenser gros pour le dernier combiné avec toutes les cloches et tous les sifflets, ou payer moins et faire une bonne affaire ?

Heureusement, de nombreux smartphones bénéficient d’une remise peu de temps après leur sortie, mais vous pouvez économiser encore plus sur Amazon Prime Day. Et aujourd’hui, 13 juillet, est le dernier jour avec des réductions encore plus importantes sur certains téléphones de Samsung et Xiaomi.

Pour profiter de la plupart des offres Prime Day, vous devez être inscrit à Amazon Prime, le service d’abonnement mensuel d’Amazon qui vous offre également une livraison gratuite le lendemain sur des milliers d’articles, l’accès au concurrent Netflix de l’entreprise, Prime Video, Prime Music et d’autres avantages. .

Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit d’Amazon Prime pour Prime Day, mais cela coûte normalement 14,99 $ / 7,99 £ par mois, ou 139 $ / 79 £ par an après cet essai de 30 jours. S’inscrire ici.

Malgré cela, Amazon n’est pas toujours le meilleur endroit pour trouver des offres de téléphones en ligne. Il existe de superbes remises sur Amazon le Prime Day, mais elles ne seront pas nécessairement les meilleures économies par rapport aux autres détaillants qui organiseront également leurs propres ventes pour être compétitifs.

Nous avons parcouru le Web et voici ce que nous pensons être les meilleures offres de téléphone aux États-Unis et au Royaume-Uni aujourd’hui.

Meilleures offres de téléphones Prime Day (États-Unis) Samsung Galaxy S22 (8 Go/256 Go) 1 De : Amazone Était : 849,99 $ À présent:

649,99 $

(200 $ de rabais) Le Galaxy S22 déverrouillé est à peu près aussi puissant et compact que les téléphones phares en 2022. Et c’est beaucoup sur le modèle 256 Go. Samsung Galaxy S22 Ultra (128 Go) 2 De : Amazone Était : 1 199,99 $ À présent:

839,99 $

(360 $ de rabais) Le dernier téléphone phare de Samsung a 360 $ de réduction sur Amazon pour Prime Day. Le combiné a reçu 4,5/5 étoiles dans notre examen – voici pourquoi. Samsung Galaxy S21 FE 5G (6 Go/128 Go) 3 De : Amazone Était : 699,99 $ À présent:

489,99 $

(210 $ de rabais) Moto G Power 2021 (3 Go/64 Go) 4 De : Walmart Était : 250 $ À présent:

180 $

(70 $ de rabais) Prenez ce Moto déverrouillé pour une utilisation sur AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon pour moins de 200 $. Il vient de Walmart, donc pas besoin d’être membre Amazon Prime pour cette offre. iPhone SE 2020 (256 Go) 5 De : Amazone Était : 549 $ À présent:

278 $

C’est un excellent prix sur l’iPhone SE 2020 avec 256 Go de stockage (un modèle qui est maintenant abandonné), tant que vous ne vous souciez pas de la 5G. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (512 Go) 6 De : Amazone Était : 1 899,99 $ À présent:

1 189,99 $

(710 $ de rabais) Si vous recherchez le téléphone pliable haut de gamme de Samsung, vous pouvez désormais économiser plus de 700 $ grâce à Prime Day. Ramassez un abonnement gratuit de 30 jours pour obtenir cet accord aujourd’hui. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (128 Go) sept De : Amazone Était : 999,99 $ À présent:

699,99 $

(300 $ de rabais) San un incroyable 300 $ sur le Galaxy Z Flip 3 5G ce Prime Day. L’option 256 Go a également 300 $ de rabais.