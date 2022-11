Meilleures offres de téléphone de milieu de gamme Black Friday

Les meilleurs téléphones de milieu de gamme sont plus proches que jamais des produits phares, et avec le lancement des ventes du Black Friday ce mois-ci, de nombreuses offres intéressantes sont disponibles sur des combinés abordables.

Le Black Friday lui-même est officiellement lancé 25 novembresuivi rapidement par le Cyber ​​Monday le 28 novembremais les ventes se déroulent généralement tout au long du mois, avec de grosses économies attendues sur les téléphones.

Cela pourrait prendre des combinés de milieu de gamme déjà abordables et les rendre carrément irrésistibles. Vous devrez peut-être renoncer à des luxes comme l’étanchéité ou la charge sans fil (bien que certains de ces téléphones en aient !), mais vous pouvez obtenir des processeurs de pointe, une autonomie incroyable, une charge rapide et des appareils photo multi-objectifs à des prix étonnamment abordables.

Quels sont les meilleurs téléphones milieu de gamme ?

Voici nos cinq téléphones de milieu de gamme préférés en ce moment :

GooglePixel 7a OnePlus Nord 2T Poco X4 Pro 5G GooglePixel 7 Realme GT 2

Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous recommandons ces téléphones, consultez notre liste des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour savoir comment nous les classons tous au prix fort. Et si votre budget est un peu différent, consultez nos guides distincts des meilleures offres téléphoniques phares et des meilleures offres téléphoniques à petit budget.

Top 10 des offres de téléphones de milieu de gamme GooglePixel 6a 1 De : Amazon Royaume-Uni Était : 399 £ À présent:

345 £

(55 £ de réduction) Obtenez l’incroyable Google Pixel 6a, notre téléphone milieu de gamme préféré en ce moment, à plus de 50 £ de réduction. Honneur 50 (6 Go + 128 Go) 2 De : Honneur Était : 449 £ À présent:

299 £

(150 £ de réduction) Achetez le Honor mid-ranger dans la boutique officielle dès maintenant et vous économiserez non seulement 150 £ sur le prix demandé, mais la société lancera également les Honor Earbuds 2 Lite pour 40 £ de plus (RRP 69,99 £). Samsung Galaxy A52s (6 Go + 128 Go) 3 De : Amazone Était : 409 £ À présent:

284 £

(125 £ de réduction) Le milieu de gamme vedette de Samsung pour 2021 – les Galaxy A52 améliorés – comprend un écran AMOLED 120 Hz, 5G, une batterie 4500 mAh à charge rapide de 25 W, une résistance à l’eau et à la poussière IP67 et une caméra arrière quadruple. Oppo Find X3 Lite (8 Go + 128 Go) 4 De : Amazone Était : 399 £ À présent:

299 £

(100 £ de réduction) Avec 100 £ de réduction, l’excellent Find X3 Lite est à peu près le moins cher qu’il ait jamais été – et nous lui avons attribué 4 étoiles dans notre examen. Google Pixel 6 (8 Go/128 Go) 5 De : Amazone Était: 599 £ À présent:

432 £

(167 £ de réduction) C’est un prix superbe pour l’exceptionnel Pixel 6, qui reste un téléphone fantastique même un an après sa sortie.

Conseils d’achat d’un téléphone milieu de gamme

Les mid-rangers sont généralement un mélange de produits phares à part entière à des prix compétitifs, des membres plus abordables de la même famille de produits que le meilleur appareil d’une entreprise avec des performances réduites, ou un appareil dédié, conçu pour offrir une certaine fonctionnalité (ou fonctionnalités) premium, sans se ruiner.

Décider lequel correspond le mieux à vos besoins dépend d’un certain nombre de facteurs. Si vous voulez des performances brutes, un ancien produit phare vous sera plus utile, mais souffrira probablement davantage de la diminution du support logiciel plus tôt que des compatriotes de milieu de gamme moins puissants mais plus récents.

Les téléphones phares adjacents essaieront d’offrir l’expérience la plus proche de la véritable offre haut de gamme d’une gamme de produits, mais lésineront probablement sur le processeur et/ou la RAM disponibles. Bien que les intermédiaires dédiés ne visent pas à exceller en fonction de leur prix, sauf pour un ou deux domaines clés, choisis par le fabricant.

Comme toujours, acheter auprès de fabricants de téléphones en qui vous avez confiance est toujours la voie à suivre, même si cela signifie payer un peu plus pour un téléphone aux spécifications similaires. Les produits des grandes entreprises sont généralement soumis à des normes de qualité plus élevées et en cas de problème, elles offriront probablement un support client plus robuste.

Où trouvez-vous les meilleures offres sur les téléphones milieu de gamme ?

La réponse simple est que les meilleurs endroits pour acheter des téléphones ont tendance à être les mêmes endroits où vous achèteriez la plupart de vos technologies : les magasins d’électronique et les grands magasins. Vous pouvez également vérifier auprès des opérateurs et des réseaux, sans parler d’aller directement sur les sites Web des fabricants. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer:

Magasins américains

Magasins au Royaume-Uni

Comment trouver des offres

Si vous cherchez à acheter un téléphone directement, plutôt que sous contrat,

Amazone a certaines des plus grosses affaires, mais assurez-vous de vérifier attentivement les spécifications – les vendeurs tiers utilisent parfois Amazon pour déplacer des stocks internationaux, qui peuvent varier légèrement de ce que vous trouvez localement.

Si vous constatez que vous manquez

Les offres Lightning d’Amazonqui ne durent que quelques heures et proposent un stock limité, nous vous recommandons de vous inscrire à

Essai gratuit de 30 jours d’Amazon de Prime, qui vous donnera accès à des offres 30 minutes avant tout le monde. De plus, vous bénéficierez d’une livraison gratuite le lendemain avec l’essai Prime, ainsi que d’un accès à Prime Instant Video et plus encore.

