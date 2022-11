Meilleures offres de téléphone de la semaine du Black Friday aux États-Unis

Il n’y a pas de meilleur moment pour s’offrir un nouveau smartphone que le Black Friday. C’est à ce moment-là que les prix des téléphones sont les moins chers et nous avons trouvé des offres intéressantes pour vous. OnePlus, Motorola et Samsung proposent des remises incroyablement intéressantes ; vous pouvez également trouver des offres Sony et TCL.

Commençons par les offres OnePlus. C’est le moment d’acheter un nouveau téléphone OnePlus, car les prix ont considérablement baissé.

Regardons les offres Samsung Black Friday. Le détaillant a réduit d’au moins 10 % ses prix, mais si vous avez envie d’un échange, vous pouvez obtenir ses pliables les plus récents pour aussi peu que 300 $ !

Google propose également des offres intéressantes sur ses pixels les plus récents, et vous devriez les consulter.

Motorola organise une vente massive sur son site Web et nous avons sélectionné certaines de ses offres les plus intéressantes pour vous. Mais si vous ne trouvez pas le modèle exact ici, rendez-vous simplement dans sa boutique officielle, et il sera en vente à coup sûr – ils ont une large gamme d’appareils à prix réduits – nous n’avons sélectionné que les meilleures offres ici.

Les téléphones TCL sont assez abordables et offrent des spécifications décentes. Surtout sur le marché américain, où il est difficile de trouver des appareils alternatifs de marques chinoises, TCL offre une alternative économique intéressante aux téléphones des grands garçons. Tout le monde n’a pas besoin d’un iPhone ou d’un Galaxy.

Enfin, nous avons des caméraphones Sony pour vous. Les appareils photo de leurs téléphones Xperia disposent du traitement d’image le plus naturel et offrent de nombreuses fonctionnalités avancées.