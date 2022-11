Meilleures offres de téléphone Black Friday 2022

Le Black Friday est un énorme événement de vente annuel dans de nombreux pays où d’innombrables produits sont en vente pendant une durée limitée.

Cette année, le Black Friday est le 25 novembre et le Cyber ​​Monday est le 28 novembre, mais les ventes commencent généralement début novembre et se poursuivent jusqu’au Cyber ​​Monday et au-delà jusqu’à Noël.

Avec des périodes de vente aussi longues, il est assez difficile de trouver une bonne affaire – non seulement il y en a des milliers à parcourir, mais il est aussi parfois difficile de dire si l’économie est une bonne remise ou si les détaillants vous emmènent faire un tour.

C’est particulièrement stressant si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone en ce Black Friday. Qu’il s’agisse d’Apple, de Samsung, d’Oppo, de OnePlus, de Google, de Xiaomi ou de Motorola, les téléphones sont la technologie la plus personnelle de notre vie, et vous voudrez que le nouveau que vous achetez dure plusieurs années.

C’est pourquoi nous avons passé au peigne fin plusieurs détaillants américains et britanniques pour vous proposer uniquement les meilleures offres téléphoniques Black Friday – chaque offre incluse sur cette page a été trouvée par notre équipe éditoriale qui examine régulièrement les téléphones budget, milieu de gamme et phares et sait laquelle ceux sont les meilleurs.

Nous connaissons également un bon prix, et nous n’incluons que les offres du Black Friday qui attirent vraiment notre attention – celles qui offrent des économies décentes sur des smartphones de qualité.

Meilleures offres de téléphone Black Friday aux États-Unis

Ce sont les meilleures offres de téléphone que nous ayons vues aux États-Unis jusqu’à présent.

Motorola Moto G Power 2021 1 De : Meilleur achat Était : 249,99 $ À présent:

129,99 $

(120 $ de rabais) Un téléphone bon marché vient de devenir encore moins cher dans cette offre solide du Black Friday de Best Buy. Motorola Edge Plus 2 De : Motorola Était : 999,99 $ À présent:

599,99 $

(400 $ de rabais) Un téléphone à 1 000 $ pour 600 $ ? C’est une évidence.

Meilleures offres de téléphone Black Friday au Royaume-Uni

Ce sont les meilleures offres de téléphone que nous ayons vues au Royaume-Uni jusqu’à présent.

Oppo Trouver X3 Pro 1 De : Currys Était : 949,99 £ À présent:

449 $

(500,99 £ de réduction) C’est une offre vraiment exceptionnelle – 500 £ de réduction sur l’un des meilleurs téléphones de 2021, l’Oppo Find X3 Pro. Motorola Edge 30 2 De : Motorola Royaume-Uni Était : 379,99 £ À présent:

279,99 £

(100 £ de réduction) Samsung Galaxy A52s 5G 3 De : Currys Était : 369 £ À présent:

279 £

(90 £ de réduction) Il s’agit d’un excellent smartphone Samsung de milieu de gamme à un prix encore meilleur pour le Black Friday. Motorola Edge 30 Ultra 4 De : Currys Était : 749,99 £ À présent:

649,99 £

(100 £ de réduction) Une très bonne réduction de 100 £ sur le tout nouveau Motorola Edge 30 Ultra, l’un des meilleurs téléphones Android de 2022. Samsung Galaxy S22 Ultra 5 De : Currys Était : 1 149 £ À présent:

949 £

(200 £ de réduction) Le téléphone de l’année 2022 de Tech Advisor, le Galaxy S22 Ultra, a 200 £ ce Black Friday de Currys.

Remises sur les smartphones du Black Friday : ce qu’il faut rechercher

Si un téléphone a 10 $ ou 10 £ de réduction, nous savons tous que ce n’est pas beaucoup.

Cela devient plus délicat si la remise est de 50 $ / 50 £ – vous devriez faire un peu de recherche pour voir si c’est le moins cher pour lequel le téléphone est en vente à ce moment-là, et aussi si c’est le moins cher qu’il ait jamais été.

Souvent, une remise sur le Black Friday est une bonne chose. Mais parfois, les économies ne sont pas importantes et peuvent même avoir été moins chères plus tôt dans l’année. Certains détaillants sont honnêtes et offrent les meilleures réductions de prix de tous les temps pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, tandis que d’autres essaieront de profiter de la période de vente populaire pour vous faire acheter des choses qui n’ont pas vraiment de rabais.

Si un téléphone coûte 999 $/999 £ et qu’il est en vente pour environ 600 $/600 £, c’est une bonne affaire ! Fonce!

Vérifiez que le téléphone est déverrouillé, ou au moins verrouillé sur l’opérateur de téléphonie mobile sur lequel vous souhaitez l’utiliser. Certaines offres peuvent également avoir des options de remboursement, mais il est préférable d’acheter un téléphone directement le Black Friday et de le posséder simplement – ​​puis insérez une carte SIM et c’est parti.

Vous pouvez consulter certaines des meilleures offres UK SIM uniquement dans notre article ici.