Meilleures offres de téléphone à petit budget de juillet 2022

L’époque où «téléphone économique» signifiait «mauvais téléphone» est révolue depuis longtemps. Vous pouvez maintenant obtenir un matériel vraiment puissant pour une fraction du coût d’un produit phare.

Nous avons rassemblé une liste de certaines des meilleures offres que nous pouvons trouver sur les téléphones bon marché en ce moment. En utilisant une limite de prix de 250 £ / 300 $, vous trouverez ci-dessous une multitude d’appareils qui dépassent leur poids en termes de fonctionnalités, de performances et de conception, compte tenu de leur prix.

La plupart des offres de cette liste sont des remises Prime Day. Sur Amazon, cela signifie que vous devrez être membre Prime. Cela coûte 7,99 £/14,99 $ par mois, mais il y a un Essai gratuit de 30 jours à condition de ne pas s’être inscrit auparavant.

Si vous avez un peu plus à dépenser, n’oubliez pas de consulter nos guides distincts des meilleures offres de téléphone de milieu de gamme et des meilleures offres de téléphone phares.

Quels sont les meilleurs téléphones économiques ?

Ce sont nos cinq téléphones économiques préférés en ce moment. Comme vous pouvez le voir, pour le moment Xiaomi est assez difficile à battre :

Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro Xiaomi Poco M4 Pro Xiaomi Poco M4 Pro 5G Xiaomi Redmi Note 11

Pour un classement plus long, consultez notre guide complet des meilleurs téléphones économiques.

Où trouver les meilleures offres sur les téléphones pas chers ?

La réponse simple est que les meilleurs endroits pour acheter des téléphones ont tendance à être les mêmes endroits où vous achèteriez la plupart de vos technologies : les magasins d’électronique et les grands magasins. Vous pouvez également vérifier auprès des opérateurs et des réseaux, sans parler d’aller directement sur les sites Web des fabricants. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer:

Magasins au Royaume-Uni

Magasins américains

Meilleures offres de téléphone à petit budget

Top 10 des offres de téléphone à petit budget Samsung Galaxy A22 5G + Nintendo Commutateur OLED 1 De : Virgin Media À présent:

A partir de 25 £ par mois

Si vous souhaitez acheter une nouvelle Nintendo Switch OLED brillante – le modèle mis à jour – avec un nouveau téléphone, cette superbe offre de Virgin Media est faite pour vous. Obtenez le Galaxy A22 avec 200 Go de données pour un coût mensuel de 30 £ et emballez le Switch pendant que vous y êtes. Il existe également des options moins chères. Xiaomi 11T 5G (8 Go/256 Go) 2 De : Amazon Royaume-Uni Était : 549 £ À présent:

385 £

(164 £ de réduction pour les membres Prime) Le Xiaomi 11T est une option convaincante sur le marché du milieu de gamme avec un écran 120 Hz, une configuration d’appareil photo 108 Mp et une autonomie de batterie durable. Lisez notre avis sur le Xiaomi 11T 5G pour plus d’informations. Le même téléphone est réduit à 409 £ sur le Mi Store officiel, mais est également livré avec une paire gratuite d’écouteurs Redmi Buds 3 Pro, d’une valeur de 59 £. Redmi Note 10 Pro (6 Go/128 Go) 3 De : Amazon Royaume-Uni Était : 269 £ À présent:

129 £

(140 £ de réduction pour les membres Prime) Un téléphone d’une valeur incroyable avec une fiche technique qui comprend un écran AMOLED 120Hz et un appareil photo 108Mp, mais il manque la 5G. Lisez notre revue Redmi Note 10 Pro pour plus d’informations. Redmi Note 11 (4 Go/128 Go) 4 De : Amazon Royaume-Uni Était : 199,99 £ À présent:

109 £

(90,99 £ de réduction pour les membres Prime) Un téléphone économique discrètement attrayant qui vous offre un écran AMOLED à 90 Hz et une autonomie de batterie exemplaire dans un design bien conçu. Si vous n’avez pas besoin de la 5G ou d’un appareil photo particulièrement performant, c’est un excellent choix. Lisez notre revue Redmi Note 11 pour plus d’informations. Poco X4 Pro 5G (8 Go/256 Go) 5 De : Amazon Royaume-Uni Était : 299 £ À présent:

209 £

(£ 90 de réduction pour les membres Prime) Le Poco X4 Pro est un smartphone de milieu de gamme confortable avec un design haut de gamme et des fonctionnalités haut de gamme, notamment un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz et une charge rapide de 67 W. Lisez notre avis sur le Poco X4 Pro 5G pour plus d’informations. Au Mi Store officiel, vous pouvez acheter le même téléphone pour le prix légèrement plus élevé de 249 £, mais avec une horloge intelligente gratuite d’une valeur de 49,99 £. Redmi Note 11 Pro (6 Go/128 Go) 6 De : Amazon Royaume-Uni Était : 299 £ À présent:

209 £

(£ 90 de réduction pour les membres Prime) Une belle esthétique donne un bon départ à la Note 11 Pro, tandis que les performances et les fonctionnalités maintiennent ce thème. C’est un appareil de milieu de gamme solide, mais ici dépourvu de 5G. Lisez notre revue Redmi Note 11 Pro pour plus d’informations. Sur le Mi Store officiel, les économies sont moindres avec le modèle 6 Go / 128 Go proposé à 259 £, mais vous obtenez également des écouteurs Redmi Buds 3 Pro gratuits (d’une valeur de 59,99 £) et des écouteurs intra-auriculaires de base gratuits d’une valeur 6,99 £. Poco M4 Pro (8 Go/256 Go) sept De : Amazon Royaume-Uni Était : 249 £ À présent:

169 £

(80 £ de réduction pour les membres Prime) Le Poco M4 Pro offre une autre combinaison gagnante de spécifications décentes à un prix abordable. Si vous n’avez pas besoin de la 5G, vous obtenez un écran AMOLED supérieur, un appareil photo principal 64Mp plus net et plus de mémoire en standard. Lisez notre avis sur le Poco M4 Pro pour plus d’informations. Xiaomi Redmi Remarque 10 5G (4 Go/128 Go) 8 De : Amazone Était : 209 £ À présent:

169 £

(40 € de réduction) Une superbe affaire sur un téléphone auquel nous avons donné un avis 4 étoiles. Pour un prix incroyablement bas, vous obtenez un écran 90 Hz, une prise casque, deux emplacements SIM 5G et un design élégant. Moto G60 9 De : Amazone Était : 219,99 £ À présent:

179,99 £

(50 £ de réduction) Le Moto G60s est doté d’une charge incroyablement rapide de 50 W intégrée pour que vous puissiez recharger en quelques minutes. Ajoutez à cela la grande autonomie de la batterie après le débranchement et un écran 120 Hz d’une fluidité impressionnante, vous avez un excellent téléphone pour le prix – maintenant encore moins. Cependant, sachez que l’expédition prendra 1 à 2 mois.

Comment choisir un téléphone économique

Il existe de nombreux smartphones abordables et bien que se balancer pour le prix le plus bas puisse être tentant, il n’est pas logique de lésiner sur un produit que vous finirez probablement par utiliser presque tous les jours pendant des années à la fois.

Essayez d’acheter auprès d’une marque établie que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance, non seulement car les produits des grandes entreprises sont généralement soumis à des normes de qualité plus élevées, mais en cas de problème avec votre achat, les acteurs plus établis offrent également généralement un support client plus robuste.

Dans cet esprit, les plus grands acteurs de l’espace budgétaire en ce moment sont Xiaomi, Oppo, Realme, Motorola et Nokia – bien que Samsung propose également quelques combinés bon marché.

Ne vous attendez pas à ce que des téléphones abordables comme ceux-ci ressemblent à des produits phares miniatures ; ces téléphones sacrifient le plus évidemment les performances du matériel et/ou de l’appareil photo pour réduire les coûts, tandis que d’autres optent pour une qualité de construction moindre ou des matériaux moins haut de gamme, tels que le polycarbonate au lieu du verre ou du métal.

L’écran et l’appareil photo étaient deux des indicateurs les plus évidents que vous utilisiez un combiné à petit budget, mais même ces éléments fondamentaux du matériel téléphonique se sont considérablement améliorés ces dernières années. Des entrées comme le Xiaomi Redmi Note 10 Pro soulignent parfaitement ce changement.

Il existe également des appareils comme le Moto G9 Power, qui mettent l’accent sur l’excellence dans un domaine spécifique (dans le cas de ce téléphone, la longévité de la batterie), tout en se sentant comme un téléphone abordable plus conventionnel à d’autres égards.

Un autre avantage de l’achat d’un smartphone plus abordable est que, si vous recherchez un contrat, ces appareils sont plus susceptibles d’avoir un coût initial nul, des prix mensuels inférieurs et, potentiellement, des plans à plus court terme. En tant que tels, ils constituent également d’excellentes options pour la première fois pour les nouveaux utilisateurs de smartphones, ceux qui sont sujets aux accidents et les enfants.

Où trouver des offres

Si vous cherchez à acheter un téléphone directement, plutôt que sous contrat,

Amazone a certaines des plus grosses affaires, mais assurez-vous de vérifier attentivement les spécifications – les vendeurs tiers utilisent parfois Amazon pour déplacer des stocks internationaux, qui peuvent varier légèrement de ce que vous trouvez dans les magasins locaux.

Si vous constatez que vous manquez

Les offres Lightning d’Amazonqui ne durent que quelques heures et proposent un stock limité, nous vous recommandons de vous inscrire à

Essai gratuit de 30 jours d’Amazon de Prime, qui vous donnera accès à des offres 30 minutes avant tout le monde. De plus, vous bénéficierez d’une livraison gratuite le lendemain avec l’essai Prime, ainsi que d’un accès à Prime Instant Video et plus encore.

Inscrivez-vous à Prime à présent.

Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur le paysage actuel des téléphones abordables, lisez nos meilleurs téléphones à petit budget ou dirigez-vous vers nos meilleures offres technologiques en ce moment. pour des réductions sur d’autres technologies grand public.