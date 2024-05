Meilleures offres de tapis de marche juin 2024

Si vous souhaitez ajouter plus de mouvement à votre vie quotidienne, un tapis de marche, également appelé tapis roulant sous le bureau, est un moyen simple de faire quelques pas supplémentaires pendant que vous travaillez (ou regardez la télévision). De plus, ils sont beaucoup plus abordables et compacts qu’un tapis roulant standard. Avec les offres sur les tapis de marche de cette semaine, vous pouvez en obtenir un pour aussi peu que 157 $.

Vous pouvez économiser jusqu’à 63 % avec l’assortiment actuel d’offres de tapis de marche. Illustration : Forbes / Photos : Détaillant

Les tapis de marche ont gagné en popularité en 2023 en raison de leur prévalence sur TikTok, et la tendance semble être là pour rester. « Mon tapis de marche permet de bouger facilement, en particulier lors des journées de travail chargées où je n’ai pas le temps de m’entraîner pleinement. J’aime l’utiliser lors de réunions où je serais simplement assis et écouté », déclare Kara Cuzzone, rédactrice en chef des transactions. Tout comme les tapis roulants classiques, il existe des dizaines de modèles parmi lesquels choisir à différents niveaux de prix. À l’avance, nous avons répertorié les meilleures offres de tapis de marche que vous pouvez acheter en ce moment.

Meilleures offres de tapis de marche en un coup d’œil

Ce qui distingue ce modèle de la plupart des autres tapis roulants sous le bureau sur le marché, c’est le fait qu’il se plie en deux pour un rangement plus compact. Bien que ce modèle populaire soit presque toujours en vente, ce prix de 429 $ est 20 $ de moins que sa remise habituelle.

Cette machine peut atteindre des vitesses d’un peu moins de 4 mph et est livrée avec une télécommande pratique pour contrôler votre vitesse. Il prétend également disposer d’un moteur puissant mais silencieux qui vous permet de faire de l’exercice sans craindre de déranger les autres, ce qui en fait une option intéressante pour les habitants des appartements. Ce tapis de marche est en vente pour 13 $ de moins que lors de la dernière mise à jour de cette liste, mais le PDSF de la machine a également considérablement augmenté pour lui donner une remise totale artificiellement gonflée.

Il s’agit d’un tapis roulant très apprécié qui pèse un peu plus de 50 livres et atteint une vitesse de 4 mph, ce qui en fait une excellente option pour faire vos pas occasionnels pendant que vous travaillez, mais moins adapté à un entraînement de plus haute intensité. Sa ceinture est également bien rembourrée, vous vous sentirez donc soutenu lors de longues promenades. Ce tapis roulant sous le bureau est en vente depuis avril, mais cette offre de 190 $ représente toujours une solide économie par rapport à son PDSF.

Le PDSF et le prix promotionnel de ce tapis roulant ont tous deux baissé depuis notre dernière mise à jour. Ce modèle a une note de 4,5 étoiles sur 5 auprès de plus de 700 acheteurs Amazon grâce à sa configuration facile et sa construction robuste. Il atteint des vitesses allant jusqu’à 4 mph, peut supporter jusqu’à 265 livres et dispose d’une ceinture spacieuse de 15 x 40 pouces.

Le R1 est l’un des rares modèles WalkingPad à pouvoir également prendre en charge la course à pied. Il est léger et pliable comme les autres modèles de la marque et vous permet de contrôler la vitesse avec vos pieds, mais la machine peut atteindre jusqu’à 6,2 mph pour un jogging solide. Le prix de vente de ce modèle est resté stable depuis avril.

Si l’espace est votre principale préoccupation, l’Egofit Walker Pro est une option très compacte. Il a une inclinaison intégrée de 5 % et mesure un peu moins de 22 pouces de long. Le tapis roulant est en vente depuis avril, mais il s’agit toujours d’une remise importante sur un modèle très apprécié.

À 199 $, le prix réduit de ce tapis de marche correspond actuellement à son prix le plus bas jamais vu. C’est un modèle assez standard, avec une plage de vitesse de 0,5 à 4 mph et une capacité de poids de 265 livres. La machine elle-même pèse 60 livres, ce qui en fait l’une des options les plus lourdes de cette liste.

C’est la première fois que nous voyons ce modèle Sperax mis en vente. Et, pour moins de 200 $, c’est l’une des machines les plus abordables de cette liste. Ce tapis de marche peut supporter jusqu’à 320 livres et atteindre des vitesses allant jusqu’à 4 mph. Il est très apprécié pour son moteur puissant et ses coussinets d’amortissement, qui aident à absorber les chocs et le bruit.

Contrairement à de nombreux tapis roulants sous le bureau, ce modèle Urevo peut atteindre une inclinaison allant jusqu’à 3 % pour vous aider à tirer un peu plus de profit de votre séance de marche. Les critiques disent qu’il est robuste et facile à installer, mais certains notent qu’il est un peu bruyant. Cette réduction est assez courante pour l’Urevo, mais son prix n’a pas encore baissé.

Ce modèle robuste sous le bureau peut supporter jusqu’à 330 livres, mais il utilise toujours un moteur silencieux de 2,25 ch (bien qu’il ne soit pas aussi silencieux que le moteur 2,0 du modèle). Spérax modèle ci-dessus). Il est doté d’une ceinture spacieuse de 40 x 15 pouces rembourrée par cinq couches de silicone antidérapant. Cette remise n’est pas rare, mais c’est la plus basse que nous ayons vue baisser le prix du tapis de marche Yemsd.

Quelle est la différence entre un tapis de marche et un tapis roulant ?

Les tapis de marche et les tapis roulants sont similaires dans la mesure où ils disposent tous deux d’une ceinture mobile qui vous permet de marcher et de courir à l’intérieur. Cependant, les tapis de marche sont plus compacts et portables que les tapis roulants et fonctionnent généralement à des vitesses inférieures. Les tapis de marche n’ont généralement pas non plus de mains courantes, ils ne sont donc pas conçus pour la course et le sprint complets que vous pouvez faire sur un tapis roulant classique.

À quelle vitesse va un tapis de marche ?

Contrairement aux tapis roulants pleine grandeur, les tapis de marche ne sont pas conçus pour aller particulièrement vite. La plupart atteignent une vitesse maximale d’environ 4 mph, ils conviennent donc mieux aux personnes qui cherchent à faire quelques pas supplémentaires pendant la journée et non à s’entraîner pour une course à venir.

Existe-t-il un tapis de marche sur lequel vous pouvez courir ?

Oui, certains tapis de marche sont des machines deux-en-un qui peuvent également fonctionner comme tapis roulant. Par exemple, le WalkingPad R1 Pro et Tapis de marche R2 peut atteindre des vitesses de plus de 6 mph pour courir. Cela dit, la plupart des tapis de marche de base n’atteindront pas des vitesses suffisamment élevées pour que vous puissiez courir dessus, et il peut être dangereux de courir sur une machine qui n’a pas de mains courantes. Si vous êtes davantage intéressé par une machine de course dédiée, il existe également de nombreuses offres sur les tapis roulants.

Un tapis de marche est-il meilleur qu’un tapis roulant ?

La réponse à cette question dépend de vos besoins spécifiques. Un tapis de marche est une excellente option pour les personnes qui disposent d’un espace limité et souhaitent uniquement marcher à l’intérieur. Un tapis roulant, en revanche, est idéal pour quelqu’un qui s’intéresse à une course ou à un entraînement plus sérieux. Si vous cherchez simplement à bouger davantage votre corps, un tapis de marche fera l’affaire et coûtera beaucoup moins cher.

Y a-t-il des tapis de marche inclinés ?

Oui. Bien que l’inclinaison soit une fonctionnalité que l’on retrouve plus couramment sur les tapis roulants complets, certains tapis de marche offrent cette option. Par exemple, ceci Tapis de marche Urevo offre une inclinaison de 3%.

Comment choisir un tapis de marche ?

Certaines des considérations les plus importantes à prendre en compte lors du choix d’un tapis de marche sont votre budget, la taille de votre espace et les fonctionnalités spécifiques que vous souhaiteriez que votre machine ait. Par exemple, une personne vivant dans un appartement plus petit appréciera peut-être un modèle plus compact comme le Egofit Walker Pro M1. Cependant, si vous voulez quelque chose sur lequel vous pouvez également fonctionner, vous devrez opter pour le WalkingPad R1 Pro.