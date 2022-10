Meilleures offres de tablettes pour Amazon Prime Day 2022

Amazon Prime Day était de retour en juillet, mais avant que nous n’atteignions la saison du Black Friday, il y a une “ vente Prime Early Access ” pour plus de bonnes affaires. Et nous vous proposons les meilleures offres sur les tablettes.

La vente Prime Early Access a lieu les 11 et 12 octobre et nous vous proposerons les meilleures offres ces jours-là, mais Amazon a déjà de nombreuses offres, alors n’attendez pas si vous voyez l’appareil que vous vouliez. Nous avons rassemblé les meilleures offres de tablettes pour les lecteurs américains et britanniques.

N’oubliez pas que certaines offres peuvent être exclusives Membres Amazon Prime donc si vous n’avez pas d’abonnement, vous devrez en obtenir un. Cela coûte 14,99 $/8,99 £ par mois ou 139 $/95 £ par an, mais vous pouvez obtenir un Essai gratuit de 30 jours si vous ne vous êtes pas inscrit auparavant.

Telle est la concurrence intense de la vente au détail en ligne, de nombreux rivaux d’Amazon organiseront également des ventes pour tenter de gagner votre clientèle. Si nous voyons des offres particulièrement intéressantes ailleurs, elles seront également incluses ici. Nous rassemblons également les meilleures offres Amazon Prime Day dans l’ensemble afin que vous ne manquiez pas les plus grosses affaires.

Meilleures offres de tablette Prime Early Access Sale aux États-Unis

Tablette Amazon Fire HD 8 1 De : Amazone Était : 89,99 $ À présent:

44,99 $

(50% de réduction) Le dernier Fire HD 8 est un excellent polyvalent pour la consommation de médias et de contenu et vous pouvez obtenir un demi-prix dès maintenant. Il y a aussi 50 % de réduction sur le modèle HD 8 Plus. Samsung Galaxy Tab A8 2 De : Amazone Était : 229,99 $ À présent:

159,99 $

(70 $ de rabais) L’impressionnant Galaxy Tab A8 a encore moins d’un an mais vous pouvez économiser 30% sur cette tablette déjà bon marché. Il y a aussi 70 $ de réduction sur le modèle 64 Go et 80 $ sur la capacité supérieure de 129 Go. Amazon Feu HD 10 3 De : Amazone Était : 149,99 $ À présent:

74,99 $

(50% de réduction) La plus grande des tablettes d’Amazon bénéficie d’une énorme réduction de 50 %, ce qui signifie que vous obtenez une tablette de 10,1 pouces pour moins de 75 $. Vous pouvez également économisez 42% sur le HD 10 Plus. Apple iPad 10.2 4 De : Amazone Était : 329 $ À présent:

299 $

(30 $ de rabais) Saisissez le dernier iPad standard d’Apple à son prix le plus bas à ce jour. Maintenant moins de 300 $ pour l’une des meilleures tablettes polyvalentes que vous puissiez acheter. Samsung Galaxy Tab S8 5 De : Amazone Était : 699,99 $ À présent:

560,99 $

(139 $ de rabais) La dernière tablette haut de gamme de Samsung est dotée d’un écran LCD de 11 pouces et d’un processeur Snapdragon ultra-rapide. Économisez près de 140 $ avec cette offre.

