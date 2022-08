Meilleures offres de tablettes : Économisez 50 $ sur le dernier iPad, 340 $ sur Microsoft Surface Pro 8 et plus

Les tablettes sont d’excellents outils portables pour ceux qui ne veulent pas d’un ordinateur portable encombrant, mais qui ont besoin d’un écran plus grand qu’un smartphone traditionnel. Il existe de nombreuses tablettes parmi lesquelles choisir, mais certaines se démarquent plus que d’autres. Pommes iPad domine généralement le marché des tablettes, il est donc compréhensible que beaucoup de gens soient à la recherche d’un accord iPad. Cela étant dit, il y a des raisons pour lesquelles vous pourriez choisir un tablette Android ou une tablette Windows à la place. Que vous soyez tout à fait dans l’équipement Apple ou que vous souhaitiez une tablette offrant une expérience similaire à votre téléphone non Apple, nous avons des offres de tablettes pour vous. Et n’oubliez pas les tablettes Amazon Fire, qui offrent un excellent rapport qualité-prix, ou les tablettes Windows, qui permettent de combler le fossé entre le travail et la maison.

Meilleures offres de tablettes en ce moment

Prêt à étirer votre dollar d’achat de tablette? Les remises sur les iPad sont généralement rares, mais vous pouvez économiser 50 $ sur le dernier iPad 10,2 pouces et 40 $ sur l’iPad Air 10,9 pouces actuel sur Amazon. Vous pouvez économiser 20 $ sur la tablette Fire HD 10 d’Amazon, et quelques tablettes Android de Samsung sont également en vente sur Amazon, ainsi que les hybrides tablette-ordinateur portable Surface Pro de Microsoft.

Sarah Tew / Crumpe La tablette la plus abordable d’Apple, l’iPad 10,2 pouces, n’a pas fait l’objet d’une refonte de conception comme son cousin Mini l’automne dernier, mais elle propose un processeur plus rapide, une meilleure caméra frontale et un meilleur écran que l’iPad de huitième génération. . Le plus gros ajout est le stockage, qui a été doublé à 64 Go sur le modèle de base et 256 Go sur le modèle step-up. En dehors de cela, le changement que vous accueillerez très probablement à l’ère des appels FaceTime et Zoom est la caméra frontale passant de 1,2 mégapixels à un angle plus large de 12 mégapixels. L’iPad a également ajouté Center Stage pour garder votre tasse dans le cadre pendant les appels vidéo. C’est 50 $ de rabais sur Amazon et 30 $ de rabais sur Walmart – c’est la plus grande remise que nous ayons jamais vue pour cela. Lisez notre avis sur l’iPad de neuvième génération.

Walmart Vous pouvez économiser 40 $ sur le dernier iPad Air d’Apple dès maintenant. Il coûte 599 $ sur l’Apple Store et comprend la puce M1 d’Apple, présente dans les iPad Pro de la société, ainsi que la 5G et une caméra frontale à angle plus large avec la fonction vidéo de mise au point automatique Center Stage. L’expert iPad de CNET, Scott Stein, recommande toujours l’iPad 10,2 pouces moins cher pour la plupart des gens, mais considère cet iPad Air comme une solide avancée. Vous pouvez économiser 40 $ chez Amazon et d’autres détaillants sur le modèle de base de 64 Go. Lisez notre avis sur l’iPad Air 2022.

Samsung La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette Android de milieu de gamme qui occupe l’espace entre un iPad de base et un iPad Pro. Le Galaxy Tab S7 FE de base (abréviation de Fan Edition) avec 64 Go de stockage est actuellement réduit de 100 $ sur Amazon et Best Buy. La tablette dispose d’un écran spacieux de 12,4 pouces et comprend le stylet S Pen de Samsung pour dessiner et prendre des notes.

Josh Miller/Crumpe La Fire HD 10 d’Amazon est la tablette la plus grande et la plus puissante proposée par la société. Il dispose d’un écran FHD de 10,1 pouces et offre de nombreux avantages aux abonnés Prime, ce qui permet aux membres de diffuser et de télécharger facilement des films, des émissions de télévision et des jeux. Les tablettes Fire ne fonctionnent pas sur une version pure d’Android : elles utilisent plutôt le système d’exploitation Fire basé sur Android d’Amazon, extrayant des applications de l’Amazon App Store. Vous pouvez toujours obtenir des applications sur Google Play, même si vous devrez installer le magasin vous-même, ce qui signifie que les passionnés de jeux ont accès à tous leurs jeux mobiles préférés pour une excellente expérience de jeu sur tablette. C’est 30 $ de rabais en ce moment, et vous pouvez également économisez 20 $ sur le Fire HD 10 Plusqui offre un peu plus de RAM et de chargement sans fil. Lisez notre avis sur la tablette Amazon Fire HD 10.

Dan Ackerman/Crumpe Microsoft a publié la dernière version de sa tablette phare deux-en-un lors du lancement de Windows 11 fin 2021. Il dispose d’un écran de 13 pouces plus grand que celui de la Surface Pro 7 et d’un stylet plus fin tout en ajoutant une paire de ports Thunderbolt 4. À l’intérieur, ce modèle comprend un processeur Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Le prix catalogue de ce modèle est de 1 240 $, mais le prix a baissé de 340 $ chez Amazon et il comprend le clavier encliquetable. Lisez notre avis sur Microsoft Surface Pro 8.

Microsoft C’est une génération derrière la Surface Pro 8 qui est arrivée aux côtés de Windows 11 l’année dernière, mais la Surface Pro 7 reste une tablette deux-en-un stellaire. Ce modèle Surface Pro 7 Plus est à près de 300 $ de réduction sur Amazon et fonctionne sur un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et un disque SSD de 128 Go. L’écran tactile de 12,3 pouces a une résolution nette de 2 736 x 1 824 pixels. Ce modèle à prix réduit comprend également un clavier Type Cover noir. Lisez notre avis sur Microsoft Surface Pro 7.