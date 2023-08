Meilleures offres de streaming pour les étudiants sur Hulu, Spotify et plus

Paramount Plus offre une remise étudiante de 25% sur son plan Essential financé par la publicité de 6 $ par mois qui est valable pendant quatre ans, que vous obteniez ou non votre diplôme tôt. Vous devez être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur agréé Titre IV. Se inscrire, Paramount Plus vérifiera vos informations d’identification d’étudiant via Sheer ID.

L’offre ne peut pas être appliquée au plan Paramount Plus avec Showtime. Ceux qui ont des abonnements Paramount Plus existants doivent annuler et se réabonner pour obtenir l’offre.