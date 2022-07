Meilleures offres de souris sans fil : économisez sur les souris de voyage, de jeu et d’informatique de tous les jours

Une souris sans fil est un excellent investissement pour quiconque utilise fréquemment un ordinateur portable et s’appuie fortement sur le pavé tactile. Les souris sans fil sont plus pratiques qu’un pavé tactile car elles offrent une plus grande précision et une plus grande liberté de mouvement, ce qui les rend idéales pour les tâches qui nécessitent un travail minutieux comme l’édition vidéo et photo, ainsi que les jeux en ligne. De plus, avoir une souris sans fil élimine les tracas liés à un pavé tactile qui ne répond pas, et ils sont plus portables que les options filaires car il n’y a pas de long cordon qui peut s’emmêler pendant les déplacements.

De nos jours, vous n’avez pas à dépenser une fortune pour obtenir un grande souris avec les fonctionnalités dont vous avez besoin pour travailler, jouer ou voyager. Découvrez les meilleures offres de souris sans fil actuellement disponibles ci-dessous. Nous avons trouvé des options pour tous les besoins et budgets, avec des prix à partir de 15 $. Nous mettrons régulièrement à jour cet article à mesure que les offres expirent et que de nouvelles baisses de prix se produisent chez divers détaillants.

Vous cherchez d’autres équipements ? Découvrez les offres sur écouteurs, moniteurs et ordinateurs portables pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour votre poste de travail.

Meilleures offres de souris sans fil pour l’informatique de tous les jours

Microsoft Cette souris est légère et portable, en plus elle se connecte sans fil via Bluetooth et fonctionne sur une variété de surfaces grâce à la technologie BlueTrack. La molette est optimisée pour un défilement fluide et la conception à profil bas lui permet de s’asseoir confortablement dans la plupart des mains.

Logitech La souris phare de 2,4 GHz de Logitech pour Windows ou Mac présente un contour sculpté à la main pour plus de confort, une molette de défilement adaptative à vitesse intelligente et un capteur de champ sombre qui suit pratiquement toutes les surfaces, y compris le verre et les dessus de table très brillants. Il y a même une molette qui permet un défilement horizontal d’un côté à l’autre. Une seule charge fournira jusqu’à 40 jours d’utilisation, et en cas d’urgence lorsque votre batterie est faible, seulement quatre minutes de charge peuvent donner à votre souris suffisamment de puissance pour vous permettre de passer la journée. De plus, vous pouvez coupler cette souris à trois appareils maximum, en basculant facilement entre eux. Il y a un version plus récente de cette souris disponible, mais son prix est plus élevé.

Logitech Cette souris très bien notée a récemment été abandonnée par le fabricant, mais cela signifie que vous pouvez en faire une très bonne affaire jusqu’à épuisement des stocks. Vous pouvez utiliser la souris de manière transparente sur jusqu’à trois ordinateurs. En fait, vous pouvez copier et coller du texte, des images et des fichiers de l’un à l’autre à l’aide de Logitech Flow, ce qui le rend idéal pour les personnes disposant d’une configuration robuste à domicile, peut-être pour le travail ou l’école à distance. Il fonctionne avec les ordinateurs Windows et Mac et dure jusqu’à 70 jours sur une seule charge. Lisez notre aperçu de Logitech MX Master 2S.

Microsoft Cette souris ergonomique vous aidera à travailler confortablement toute la journée. Il navigue avec précision et dispose de trois boutons programmables pour que vous puissiez facilement accéder à vos applications les plus utilisées. De plus, comme il se connecte via Bluetooth, vous n’aurez pas à prendre un précieux port USB. Notez cependant que cet appareil ne fonctionne pas sur les surfaces en verre clair ou en miroir.

Avec la technologie laser pour un suivi de précision et un mode veille intelligent, cette souris est idéale pour un usage quotidien. Il dispose également d’un interrupteur marche/arrêt afin que vous puissiez économiser davantage d’énergie, ce qui se traduit par une autonomie de la batterie pouvant aller jusqu’à deux ans. Il est conçu pour une utilisation confortable que vous soyez droitier ou gaucher et est compatible avec Mac, Windows et Chrome OS.

Meilleures offres de souris sans fil pour les voyages

Textuellement Cette souris sans fil USB plug-and-play fonctionne avec PC et Mac et dispose d’une connexion sans fil 2,4 GHz pour des performances sans décalage. Le design est petit et élégant, ce qui le rend ultraportable, et il dispose d’un récepteur nano sans fil qui peut être stocké dans la souris lorsqu’il n’est pas utilisé afin qu’il ne se perde pas pendant le voyage. Cette souris a besoin d’une pile AAA, mais la première est livrée avec votre achat.

Razer Cette souris ambidextre de 2,4 GHz est conçue pour les jeux, mais sa taille et l’autonomie de sa batterie en font une excellente option pour jouer en voyage. Il offre un capteur optique de haute précision de 7 200 ppp et un ultrapolling de 1 000 Hz. Les sessions de jeu prolongées sans fil sont prises en charge par une autonomie allant jusqu’à 350 heures grâce à des piles AA remplaçables. De plus, le récepteur USB sans fil peut être stocké à l’intérieur de la souris, ce qui est utile pour la garder en sécurité lors de vos déplacements. Cependant, si vous préférez vous connecter via Bluetooth, cette option est disponible. Il existe également cinq boutons programmables que vous pouvez personnaliser.

Logitech La commodité sans fil n’est que le début avec cette mini souris 2,4 GHz. Ultra petit, léger et portable, vous pouvez ranger ce petit gars dans votre poche ou votre sac à main, l’emporter partout où vous allez. Avec jusqu’à 33 pieds de portée, vous pouvez facilement vous asseoir sur votre canapé et utiliser cette souris avec votre téléviseur. Compatible avec les systèmes d’exploitation Linux, Windows et Mac, c’est un bon choix pour une flexibilité de base lors de vos déplacements.

Meilleures offres de souris sans fil pour les jeux

Razer Cette souris est 25 % plus rapide que les souris sans fil concurrentes grâce à la technologie sans fil HyperSpeed ​​de Razer, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la faible latence ou des interférences. Il présente une conception ambidextre pour fonctionner à la fois pour les utilisateurs gauchers et droitiers; il a des boutons programmables des deux côtés. Cette souris de jeu comprend également un capteur optique de 20 000 ppp. Et avec une autonomie de 70 heures, il ne s’éteindra pas en cours de session.

Razer Cette souris de jeu sans fil est dotée d’un capteur optique de 16 000 ppp. De plus, les poignées latérales caoutchoutées réduisent la fatigue pendant les longues sessions de jeu, donnant à cette souris un design plus ergonomique que les modèles précédents. Il dispose également de sept boutons programmables et dure jusqu’à 50 heures sur une seule charge avec l’éclairage Chroma RGB désactivé pour économiser l’énergie.

Razer Cette souris dispose également d’un capteur optique de 16 000 dpi pour une précision même avec les moindres mouvements et de six boutons programmables pour une utilisation personnalisée. En utilisant Razer HyperSpeed, vous pouvez obtenir des performances sans fil jusqu’à 285 heures, ou vous pouvez passer en mode Bluetooth jusqu’à 450 heures de batterie.

Logitech Cette souris a été conçue avec la contribution de joueurs professionnels d’esports et elle améliore les modèles précédents avec son capteur Hero 25K qui dépasse 400 IPS et offre 25 000 dpi. Il présente un design ambidextre, un éclairage RVB Lightsync personnalisable, huit boutons programmables et 60 heures de jeu continu sur une seule charge.