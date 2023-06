Meilleures offres de services de streaming pour Peacock, Hulu, Starz et plus

Comcast, qui possède Peacock et sa société mère NBCUniversal, inclut un abonnement au Peacock Premium de 5 $ par mois pour tous les utilisateurs Internet Xfinity qui s’abonnent à son service de streaming NOW TV. MAINTENANT coûte 20 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes de télévision en direct et à la demande. Plus de détails peuvent être trouvés sur Le site de Xfinity.

Les clients Spectrum éligibles peuvent bénéficier d’un accès gratuit à Peacock Premium. Les abonnés au câble peuvent obtenir 12 mois de Peacock Premium et les clients Internet Spectrum qualifiés peuvent recevoir 90 jours de Peacock Premium. L’offre se termine le 7 décembre 2023. Tous les détails peut être trouvé ici.

Si vous payez déjà pour Peacock Premium, vous devrez annuler la facturation sur votre compte et vous réinscrire en liant votre compte Spectrum. Il convient également de noter qu’après la fin de ces 12 mois, ou 90 jours pour les utilisateurs d’Internet à domicile, vous serez automatiquement facturé au tarif régulier de 5 $ par mois du service de streaming, sauf si vous annulez.

Si vous n’avez pas Spectrum ou Comcast, vous pouvez obtenir un abonnement annuel Peacock pour 50 $ par an pour Premium avec publicité ou 100 $ par an pour Premium Plus sans publicité.