Meilleures offres de scooter électrique Black Friday 2022

Alors que les hoverboards étaient autrefois à la mode, l’intérêt s’est déplacé vers les scooters électriques au cours des dernières années – et compte tenu de leur facilité de contrôle, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Offrant un moyen pratique et respectueux de l’environnement pour les gens de se déplacer et une expérience de conduite amusante, les eScooters sont extrêmement populaires – même s’ils sont toujours illégaux sur les routes publiques au Royaume-Uni. Cela pourrait cependant changer dans un proche avenir, si l’on en croit les commentaires du secrétaire aux Transports, Grant Shapps.

Même si vous avez un terrain privé pour les monter, le problème est qu’ils peuvent coûter cher si vous ne savez pas où chercher, certains affichant un prix de plus de 1 000 £. Mais, comme la plupart des produits sur le marché, il y a des offres à faire si vous savez où chercher, et vous pourriez potentiellement économiser un paquet. C’est particulièrement vrai à cette période de l’année, avec de nombreuses économies sur le Black Friday à réaliser à l’approche du grand jour du 25 novembre.

Nous avons utilisé notre expertise pour parcourir le Web et trouver les meilleures offres de scooters électriques Black Friday disponibles en ce moment – pas seulement celles qui semblent bonnes en surface.

Quels sont les meilleurs scooters électriques disponibles actuellement ?

L’un des scooters électriques les plus populaires est le Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Il est beaucoup moins cher que beaucoup de ses rivaux à l’étranger et offre un excellent mélange de fiabilité et de rapport qualité-prix avec des vitesses maximales de 15 mph et une autonomie de 18,6 miles. Il existe un scooter Xiaomi de troisième génération plus récent, mais le Scooter Pro 2 offre toujours une configuration tentante à un prix encore moins cher qu’auparavant.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – meilleurs prix du moment

Alors que le Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est un excellent polyvalent (ainsi qu’une bouchée à dire !), il existe des scooters électriques conçus pour les longs trajets. Le Ninebot Max G30 en est un excellent exemple, avec le même moteur de 350 W, mais avec des pneus gonflés plus gros et une autonomie impressionnante de 40 milles. Il y a aussi l’avantage supplémentaire d’une unité de charge intégrée, ce qui signifie que vous n’avez qu’à brancher un câble de bouilloire pour la recharger – beaucoup plus pratique que les gros chargeurs de briques lourds fournis avec la plupart des alternatives.

Ninebot Max G30 – meilleurs prix en ce moment

799,99 $

Il existe de nombreux autres excellents scooters électriques sur le marché, mais le principal problème est que, contrairement à certains pays, il est illégal de conduire un scooter électrique sur les sentiers et les routes publics au Royaume-Uni malgré les essais de mise en service des systèmes de location de scooters électriques – vous n’êtes autorisé à les utiliser que sur une propriété privée, et si vous vous faites prendre, vous courez le risque d’être accusé de conduite sans assurance, de recevoir une amende ou de vous faire confisquer votre scooter .

Nous avons plus d’informations sur la législation britannique dans notre guide de la législation sur les scooters électriques au Royaume-Uni, et nous vous recommandons de lire attentivement avant de vous lancer.

Où acheter un scooter électrique au Royaume-Uni

Si vous êtes toujours à la recherche d’une bonne affaire de scooter électrique au Royaume-Uni, nous garderons un œil sur les détaillants suivants. En plus de stocker des eScooters toute l’année, les détaillants proposent régulièrement des remises et des offres pour les chasseurs de bonnes affaires avisés.

Nous vous recommandons de garder un œil sur Amazone pour de bonnes affaires de scooters électriques, et si cela ne vous dérange pas d’importer de l’étranger, Gearbest est une autre excellente option – mais méfiez-vous des frais d’importation potentiels, en particulier après le Brexit. Parmi les autres détaillants qui proposent des offres sur les scooters électriques, citons :

Les restrictions d’utilisation au Royaume-Uni signifient que de nombreux grands détaillants ne les stockent tout simplement pas, bien que la marée change lentement. Dans des situations comme celle-ci, le moyen le plus simple est de se diriger vers un spécialiste de l’extérieur dédié comme ceux mentionnés ci-dessus, ou d’en importer un de Chine via des sites comme GearBest – bien qu’avec des frais plus élevés.

Sachez simplement que l’achat en Chine rendra très difficile le retour si vous avez besoin de réparations, et vous devrez peut-être également payer des frais d’importation.

Les meilleures offres de scooters électriques en ce moment

Si vous avez envie d’un scooter électrique et que vous souhaitez économiser un peu d’argent, voici les meilleures offres que nous avons trouvées en ligne.