Si vous avez aimé le Netgear Orbi de l’entrée précédente mais que vous avez besoin d’une solution maillée, alors ce pack de trois Orbi AX3000 de qualité légèrement inférieure est parfait pour vous. Il peut gérer une distance énorme de 6 000 pieds, ce qui est idéal si vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus petit que cela, car il garantira de meilleures vitesses et connexions grâce à des antennes plus puissantes fonctionnant dans une zone plus petite. Bien sûr, il ne peut atteindre qu’un maximum de 3 000 Mbps, contrairement aux 6 000 Mbps de l’AX6000, mais à moins que vous n’utilisiez mieux qu’un Internet Gigabit, vous ne remarquerez probablement pas la différence.