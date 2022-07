Meilleures offres de purificateurs d’air : HoMedics, Coway, Blueair, Honeywell et plus

Purificateurs d’air peut aider à améliorer votre santé respiratoire en éliminant les allergènes et les impuretés de l’air de votre maison ou de votre bureau, ce qui est particulièrement important si vous souffrez d’allergies, d’asthme ou d’autres problèmes respiratoires. Différent systèmes de filtration peut éliminer différents types d’irritants, y compris le pollen, la fumée, la poussière, la moisissure, les squames d’animaux, les germes et plus encore, selon le modèle que vous achetez.

Lors de l’achat d’un purificateur d’air chez vous ou sur votre lieu de travail, de nombreux aspects doivent être pris en compte, notamment la taille, le prix et les caractéristiques, mais un autre aspect important à prendre en compte avant d’en acheter un est la taille de l’espace que vous souhaitez filtrer. Cependant, cela se résume assez simplement : achetez un purificateur d’air trop petit pour votre pièce et vous n’en récolterez pas les bénéfices. Gardez cela à l’esprit lorsque vous magasinez.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de purificateurs d’air actuellement disponibles et avons essayé d’inclure des options à prix réduit pour chaque environnement, des plus petites pièces aux purificateurs capables de filtrer l’air pour toute la maison. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste à mesure que les offres expireront et que de nouvelles offres tomberont chez divers détaillants, alors revenez régulièrement.

Lire la suite: Meilleurs purificateurs d’air de 2022

Aroëve Ce purificateur d’air intelligent H13 HEPA aide à éliminer les squames d’animaux, le pollen, la fumée et les particules nocives de l’air. La technologie à double canal et la sortie d’air à 360 degrés, ainsi que les préfiltres étroitement conçus, améliorent l’effet de filtration, filtrant efficacement toutes les particules supérieures à 0,3 microns. De plus, cet appareil filtre l’air jusqu’à cinq fois par heure dans des pièces jusqu’à 215 pieds carrés. Il est également silencieux, avec un mode veille qui fonctionne à 22 décibels, vous permettant de vous reposer sans interruption.

GermGuardian Améliorez la qualité de l’air intérieur à la maison ou au bureau avec cette tour qui peut purifier l’air dans des pièces jusqu’à 167 pieds carrés. La poussière, les squames d’animaux et autres allergènes courants seront réduits grâce au filtre HEPA. Il dispose également d’une lumière UV-C pour tuer les germes et réduire les composés organiques volatils dans l’air.

HoMedics Ce purificateur d’air est doté de la technologie UV-C et d’une filtration puissante pour réduire et capturer les bactéries, les virus, les moisissures, le pollen, les squames d’animaux et les particules de champignons. Il dispose également d’une minuterie, d’une veilleuse en option et de commandes tactiles pour faciliter le réglage de vos paramètres préférés. Ce modèle est idéal pour les petits espaces, comme une chambre ou un bureau à domicile, car il ne couvre qu’environ 170 pieds carrés.

Honeywell Le véritable purificateur d’air HEPA HPA300 de Honeywell est l’un de nos préférés, et bien qu’il soit un peu plus cher que les autres modèles HEPA, il couvre également un plus grand espace. C’est un excellent purificateur pour les pièces de taille moyenne et il est actuellement démarqué sur Amazon. Le Honeywell a des minuteries et vous fera savoir quand il est temps de remplacer le filtre. Il est également silencieux, ce qui est un gros plus.

Coway Un autre favori de CNET, ce véritable purificateur d’air HEPA dispose d’un système de filtration en quatre étapes qui comprend une technologie de désodorisation et de filtration ionique qui élimine les squames d’animaux, la poussière et d’autres particules allergènes pour une meilleure qualité de l’air dans votre maison ou votre bureau. Il dispose également d’une minuterie et vous avertira lorsque vous devez remplacer le filtre. Ce purificateur d’air est une excellente option pour les pièces de taille moyenne.

HoMedics Il s’agit d’une version plus grande du TotalClean mentionné ci-dessus, mais à moins de 200 $, ce purificateur d’air couvre le nettoyage et la filtration de l’air jusqu’à 343 pieds carrés. Cela fait de cette option un excellent choix pour les grandes pièces. Il dispose d’une véritable filtration HEPA à 360 degrés et d’une lumière UV-C qui peut tuer jusqu’à 99,9 % des bactéries et des virus. Il dispose également de cinq réglages de vitesse et d’options de veilleuse et d’aromathérapie.

Hathaspace Le purificateur d’air intelligent Hathaspace est doté d’un véritable filtre à air HEPA H11 et nettoie l’air en silence, éliminant 99,9 % du pollen, de la poussière, de la fumée, de la moisissure, des squames d’animaux et plus encore sur une surface allant jusqu’à 700 pieds carrés. Il extrait même les odeurs de l’air. En raison de son profil plus fin, il ne prend pas beaucoup de place par rapport à certains concurrents. Et avec le mode Auto activé, le capteur intelligent de qualité de l’air de votre purificateur d’air détecte les polluants dans l’air et ajuste la vitesse du ventilateur en temps réel.

David Prêtre/Crumpe L’un de nos autres choix pour les meilleurs purificateurs d’air pour cette année, le Blueair Blue Pure 211 Plus est un choix idéal si vous cherchez à purifier l’air dans une grande pièce. Il fonctionne silencieusement, aussi bas que 32 décibels à la vitesse la plus basse afin de ne pas perturber votre sommeil ou toute autre activité. Ce purificateur d’air pèse 13 livres et possède une interface simple et facile à utiliser. Il dispose également d’un véritable filtre HEPA certifié pour purifier l’air dans des espaces jusqu’à 550 pieds carrés. Il contient également du charbon actif dans le filtre combiné. Ainsi, en plus d’éliminer les particules telles que le pollen, la poussière et les virus de l’air, votre purificateur éliminera également les odeurs et les gaz.

Requin Le purificateur d’air Shark HE601 6 est un véritable appareil de filtration HEPA qui élimine 99,98 % des particules de l’air. Il éliminera les virus, la poussière, les allergènes, la fumée et plus encore, à des tailles allant jusqu’à 0,1 micron, de votre environnement. Il est silencieux, avec six ventilateurs pour une distribution d’air propre, et avec ce que Shark appelle Advanced Odor Lock, votre air devrait sentir nettement plus frais. Couvrant jusqu’à 1 200 pieds carrés, il peut filtrer certaines petites maisons et espaces de bureau dans leur intégralité.

Dréo Cet appareil purifie jusqu’à 1 358 pieds carrés, ce qui en fait une excellente option pour les grands espaces comme les salons, les espaces de divertissement, les studios et bien plus encore. La technologie TurboPure fait circuler de l’air pur jusqu’à 6 pieds par seconde. Il capture 99,97 % des particules en suspension dans l’air, y compris la poussière, les squames d’animaux, la fumée, les odeurs et plus encore. Il dispose également d’un capteur intégré qui surveille l’air et d’un mode automatique qui adaptera son nettoyage aux conditions environnantes. Vous avez le choix entre six modes, dont un mode veille avec une sortie de 20 décibels.

David Prêtre/Crumpe Si vous recherchez un purificateur d’air avec une véritable technologie de filtration HEPA suffisamment puissante pour couvrir toute votre maison, c’est notre choix préféré. Le prix est élevé, oui, mais si vous devez acheter plusieurs filtres à air pour différentes pièces, cette machine à guichet unique peut valoir le prix, surtout avec la remise actuelle. Ce purificateur d’air a plusieurs réglages de vitesse du ventilateur, des réglages intelligents qui ajustent la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l’air, des minuteries et couvrira jusqu’à 1 560 pieds carrés d’espace de vie.

Plus de recommandations pour votre maison