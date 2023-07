Meilleures offres de projecteurs pour Prime Day, du portable au 4K, à partir de 112 $

Amazon Prime Day est peut-être mieux connu pour ses offres sur des téléviseurs bon marché, mais que se passe-t-il si votre goût va, dirons-nous, à des écrans plus grands ? Eh bien mon ami projecteur, tu as de la chance. Nous passons en revue des tonnes d’excellents projecteurs sur Crumpe et certains de nos favoris sont en vente pour Prime Day.

Avant de plonger, cependant, nous devons vous avertir de ne pas acheter n’importe quel vieux projecteur bon marché. Nous en avons également examiné quelques-uns, et vous en trouverez d’innombrables autres en vente sur Amazon et ailleurs, la plupart avec des noms dont vous n’avez jamais entendu parler et des prix souvent bien inférieurs à 100 $. En général, ils sont tous mauvais. Au lieu de cela, pour l’acheteur de projecteur à court d’argent, nous suggérons humblement quelque chose comme notre premier choix sur la liste, le Vimgo P10, qui coûte un peu plus cher et offre une image plus lumineuse et meilleure.

Meilleures offres de projecteurs pour Prime Day

L’un de nos meilleurs choix de projecteurs à petit budget, le P10 nous a impressionnés par sa luminosité pour son prix. Ce n’est en aucun cas parfait, mais si vous voulez juste une grande image pour un petit prix, ça ne va pas mieux que ça. Lisez notre revue Vimgo P10.

Contrairement au Vimgo, cet Anker a en fait une batterie, ce qui signifie que vous pouvez créer une grande image à peu près n’importe où, sans cordon d’alimentation. C’est relativement sombre par rapport à la plupart des autres ici, mais c’est un très bon prix. Lisez notre revue Anker Nebula Capsule.

Vous cherchez un projecteur plus traditionnel ? Cet Optoma n’est pas portable mais il jette une tonne de lumière et, comme son nom l’indique, fait un très bon travail avec HDR. Il a quelques années, mais à ce prix, vous auriez du mal à trouver un projecteur plus performant. Lisez notre revue Optoma HD28HDR.

Cet Epson tournera en rond autour de tout ce qui figure sur cette liste, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il se trouve au sommet de notre liste des meilleurs projecteurs de cinéma maison. Ce n’est pas bon marché, mais si vous êtes sur le marché, vous voudrez peut-être savoir que, encore une fois, c’est l’un des meilleurs prix que nous ayons vus. Lisez notre avis sur l’Epson Home Cinema 5050UB.

