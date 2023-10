OnePlus est une petite marque qui a réussi à se faire un grand nom, avec son produit phare OnePlus 11 qui occupe une place dans notre liste des meilleurs téléphones pour 2023. Et maintenant, cela donne aux téléphones pliables populaires de Samsung et de Google une certaine concurrence avec le nouveau OnePlus. Ouvrir. Il s’agit du premier appareil pliable de la marque, et si vous souhaitez en acquérir un, il existe quelques offres de précommande qui peuvent vous aider à en acheter un à moindre coût. Nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles, et nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que nous nous rapprochons du lancement officiel le 26 octobre, alors assurez-vous de revenir souvent pour les meilleures offres disponibles.

Le OnePlus Open est équipé du même processeur Snapdragon 8 Gen 2 que son produit phare OnePlus 11, mais dispose également de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Son écran interne 2K AMOLED de 7,8 pouces est plus grand que le Google Pixel Fold et le Samsung Z Fold 5, et l’Open est globalement toujours plus fin. Vous pouvez tout savoir sur les spécifications et le matériel dans notre revue complète.

Regarder YouTube sur le OnePlus Open. Numi Prasarn/CNET

Dans quelles couleurs le OnePlus Open est-il disponible ?

Le OnePlus Open n’est disponible qu’en deux variantes de couleurs : crépuscule émeraude et noir voyageur.

Combien coûte le OnePlus Open ?

Il n’y a qu’une seule configuration du OnePlus Open, qui est équipée de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM et commence à 1 700 $ avant l’application de toute offre ou remise.

Meilleures offres de précommande OnePlus Open

La précommande pour le OnePlus Open vient de commencer, il n’y a donc pas encore beaucoup d’offres disponibles. Mais nous continuerons à mettre à jour cette page à mesure que de plus en plus d’opérateurs et de détaillants commenceront à proposer des économies, alors assurez-vous de revenir souvent pour connaître les meilleures façons d’obtenir l’un de ces pliables élégants dans votre poche à moindre coût.

Vous pouvez réaliser de sérieuses économies sur le nouveau pliable Open lorsque vous le précommandez directement via OnePlus. C’est automatiquement 200 $ de réduction, ce qui ramène le prix de départ à 1 500 $, et vous pouvez économiser 50 $ supplémentaires lorsque vous utilisez le code promotionnel. CNET50 à la caisse. De plus, OnePlus propose un crédit de reprise amélioré qui peut vous faire économiser jusqu’à 1 000 $, les derniers iPhones vous offrant la remise la plus importante. Bien que OnePlus accepte également les téléphones, tablettes et montres intelligentes d’Apple, Samsung, Google et de nombreuses autres marques. Cette offre de précommande comprend également une paire gratuite d’écouteurs OnePlus Buds Pro 2 (d’une valeur de 180 $), ainsi que six mois gratuits de 100 Go de stockage cloud Google One et trois mois gratuits de YouTube Premium (si vous êtes un nouvel abonné).

Amazon n’offre pas de réductions simples sur le nouveau OnePlus Open pour le moment, mais vous obtiendrez une carte-cadeau gratuite de 200 $ avec une précommande. Amazon propose également les mêmes services bonus que OnePlus, dont six mois gratuits de 100 Go de stockage cloud Google One et trois mois gratuits de YouTube Premium (pour les nouveaux abonnés uniquement).

Et si vous souhaitez économiser sur les téléphones Apple, Samsung et Google, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres téléphoniques pour encore plus de bonnes affaires.