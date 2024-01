Meilleures offres de précommande du Samsung Galaxy S24 Ultra aujourd’hui

Maintenant que le Samsung Galaxy S24 Ultra a été officiellement annoncé, Samsung propose des offres téléphoniques incroyables pour vous aider à profiter des dernières nouveautés et probablement des meilleures. À l’heure actuelle, lorsque vous passez une précommande, vous pouvez bénéficier d’un échange amélioré jusqu’à 750 $, ainsi que d’un crédit Samsung supplémentaire de 50 $ lorsque vous achetez via notre lien. Parallèlement à cela, il existe l’offre de mise à niveau de mémoire préférée de Samsung pour les premiers utilisateurs, ainsi qu’un crédit Samsung de 100 $ en plus des 50 $ que vous gagnez en passant par nous. Si vous êtes étudiant, une réduction étudiante de 10 % est également disponible.

La meilleure offre de précommande Galaxy S24 Ultra débloquée

Si vous voulez un débloqué Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung est l’endroit où aller. Allez directement et vous pourrez profiter d’un échange amélioré jusqu’à 750 $ en fonction de l’âge du téléphone que vous échangez. De plus, vous pouvez bénéficier d’un crédit Samsung de 100 $, d’une mise à niveau de stockage qui double votre espace et de 10 % réduction étudiante si vous êtes éligible. Mieux encore, en passant par notre lien, vous pouvez ajouter un crédit Samsung supplémentaire de 50 $, portant le montant total à 150 $. Le montant parfait pour une paire d’écouteurs gratuite ou une remise importante sur une nouvelle montre intelligente.

Les meilleures offres de précommande du Galaxy S24 Ultra chez T-Mobile

Si vous préférez vous inscrire auprès de T-Mobile lors de l’achat de votre Samsung Galaxy S24 Ultra, vous bénéficiez toujours du double bonus de stockage. De plus, vous bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à 1 000 $ via l’échange en fonction du téléphone que vous échangez. Il est livré via 24 crédits de facture mensuels et vous oblige à souscrire à un forfait Go5G Plus ou Go5G Next. Alternativement, vous pouvez gagner jusqu’à 500 $ de réduction via un échange et en souscrivant à un forfait ONE, Magenta ou Go5G.



Les meilleures offres de précommande du Galaxy S24 Ultra chez Verizon

Achetez un Samsung Galaxy S24 Ultra verrouillé sur Verizon et vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur l’achat en échangeant n’importe quel téléphone Samsung. L’économie nécessite un forfait sélectionné Ultiamte, Get ou One Unlimited. Vous pouvez également souscrire à un forfait sélectionné Plus, Do ou Play Unlimited, et la valeur d’échange peut atteindre 800 $. Ceux qui souhaitent s’inscrire à certains forfaits illimités peuvent économiser jusqu’à 400 $ en échangeant un téléphone éligible.

Les meilleures offres de précommande du Galaxy S24 Ultra chez AT&T

Si vous souhaitez un Samsung Galaxy S24 Ultra avec AT&T, le fournisseur de téléphonie mobile offre jusqu’à 1 000 $ de réduction avec l’échange d’un téléphone Galaxy. N’importe quel téléphone Galaxy est éligible, mais le montant que vous obtiendrez lors de l’échange variera en fonction des derniers téléphones bénéficiant des meilleurs prix. En outre, l’accord vous oblige à souscrire à un forfait voix et données AT&T Unlimited éligible, alors vérifiez la quantité de données dont vous avez besoin pour voir si cela en vaut la peine.

Pourquoi devriez-vous acheter le Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra vient peut-être littéralement d’être annoncé, mais nous pouvons tous être sûrs qu’il va se hisser directement au sommet de notre classement des meilleurs téléphones. Samsung sait comment fabriquer des téléphones fantastiques, comme l’ont démontré les précédents modèles Galaxy. C’est pourquoi nous sommes si heureux de voir le dernier événement Galaxy Unpacked annoncer une nouvelle gamme Samsung Galaxy S24, comprenant le Samsung Galaxy S24 Ultra. L’événement organisé au SAP Center de San Jose, en Californie – un changement marqué par rapport aux destinations habituelles de New York ou de San Francisco – a présenté le nouveau téléphone avec de nouvelles fonctionnalités et spécifications exceptionnelles.

Nous avons déjà examiné à quoi s’attendre de l’événement Galaxy S24 de Samsung cette semaine et nous sommes ravis des résultats. Comme prévu, sa monture en titane est magnifique. Enfin, nous avons vu une IA intégrée de manière significative qui devrait également s’avérer très utile. L’IA contribue également à améliorer la qualité de l’image lors de la prise de photos. Sûr de concurrencer fortement l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, le téléphone sera en tête de ce qui compte comme l’un des meilleurs téléphones Android.

Même si les prix du nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra n’auront jamais été bon marché, achetez directement et vous pourrez réaliser de belles économies en cours de route. En standard, vous recevrez une mise à niveau de mémoire gratuite augmentant le stockage de votre téléphone à moindre coût. Vous bénéficiez également d’un crédit Samsung de 100 $ qui peut être utilisé sur toutes sortes de choses, comme de nouveaux écouteurs ou une nouvelle montre intelligente. Mieux encore, en passant par notre lien, vous pouvez profiter d’un crédit Samsung supplémentaire de 50 $ qui s’additionne bientôt, tandis qu’un crédit d’échange amélioré allant jusqu’à 750 $ est également à gagner. Le montant que vous économiserez grâce à l’échange dépendra de l’âge du téléphone que vous échangez, mais tout cela s’est avéré être un excellent moyen d’économiser de l’argent sur votre achat. Si vous êtes étudiant, vous bénéficiez également d’une réduction étudiante de 10 %.

Cela vous semble génial ? Nous aussi! Récoltez ces récompenses maintenant et achetez le dernier Samsung Galaxy S24 Ultra à moindre coût. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton ci-dessous pour bénéficier de tous les avantages ci-dessus, y compris un crédit Samsung supplémentaire de 50 $, tout cela grâce aux merveilles d’une première précommande Samsung.

