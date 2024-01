Meilleures offres de précommande du Galaxy S24 : économisez 1 000 $ sur le nouveau produit phare de Samsung maintenant

Voir chez Best Buy Meilleur achat Jusqu’à 750 $ de rabais avec échange, jusqu’à 150 $ de bonus de carte-cadeau avec précommande Voir chez AT&T AT&T Jusqu’à 1 000 $ de réduction avec l’échange Samsung Voir chez Xfinity Xfinity Jusqu’à 800 $ de rabais avec échange, 500 $ de rabais sans échange Voir sur Google Fi Google Fi Jusqu’à 650 $ de crédit avec le nouveau forfait, mise à niveau gratuite du stockage Afficher plus (5 articles)



Samsung a montré mercredi la puissance de sa nouvelle gamme de téléphones Galaxy S24 lors de son événement Unpacked et a immédiatement commencé à prendre des précommandes. Bien que les nouvelles fonctionnalités de l’IA, de l’écran et de l’appareil photo soient impressionnantes, certains acheteurs pourraient être découragés par le prix de détail du Galaxy S24. Heureusement pour vous, nous avons une multitude d’offres de précommande qui peuvent faire perdre une grosse partie de la monnaie au prix final. coût du S24.

Les fans d’Android apprécient depuis longtemps la qualité supérieure des téléphones Samsung. Ils sont régulièrement classés parmi les meilleurs téléphones que vous puissiez obtenir, et ce nouveau produit phare est livré avec un certain nombre de mises à niveau solides par rapport à son prédécesseur, notamment des batteries plus grosses et des écrans plus lumineux et, plus impressionnant encore, ces téléphones sont parmi les premiers smartphones à inclure capacité d’IA générative directement sur l’appareil lui-même. Cela signifie que vous pourrez utiliser les services Gen AI n’importe où, même lorsque l’appareil est hors ligne. Les nouveaux téléphones sont alimentés par le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, ce qui signifie que les performances de l’IA sur l’appareil devraient être rapides.

Les Samsung Galaxy S24 Ultra, S24 Plus et S24 ont été lancés mercredi. Jidé Akinrinade/CNET

Il convient de noter que les fonctionnalités de génération AI qui seront disponibles sur les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra seront également disponibles sur les téléphones de génération précédente de la série S23 ainsi que sur la série Z plus tard cette année. Cela signifie que vous pourrez peut-être toujours profiter de cette mise à niveau particulière pour un peu moins, les offres attendues sur le Galaxy S23 devant être déployées à mesure que les derniers modèles arriveront sur les tablettes.

En savoir plus: Meilleurs téléphones Samsung de 2024

Combien coûte le Galaxy S24 ?

Les trois modèles du Galaxy S24 sont disponibles dans différentes configurations de stockage. Les prix américains pour chaque modèle sont les suivants :

Prix ​​​​Samsung Galaxy S24 : 800 $

Prix ​​​​du Samsung Galaxy S24 Plus : 1 000 $

Prix ​​​​du Samsung Galaxy S24 Ultra : 1 300 $

Cela place l’Ultra à 100 $ de plus que le S23 Ultra au lancement. Cependant, il a cette fois-ci un cadre en titane, ce qui peut expliquer le coût supplémentaire.

En termes de mises à niveau de configuration, le S24 reste le même que son prédécesseur avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Le S24 Plus dispose de 12 Go de RAM, contre 8 Go dans le S23 Plus, et de 256 Go ou 512 Go de stockage. L’Ultra arbore également 12 Go de RAM améliorés et est disponible avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage.

Regarde ça: Samsung dévoile ses nouveaux téléphones de la série S24 et leurs capacités d’IA 06:47

Dans quelles couleurs est disponible le Galaxy S24 ?

Les Samsung Galaxy S24 et S24 Plus sont disponibles en jaune, violet, gris et noir chez les détaillants. Cependant, si vous commandez directement auprès de Samsung, vous pourrez également commander des teintes vertes, bleues et orange.

Meilleures offres de précommande du Galaxy S24

Si vous précommandez directement auprès de Samsung, vous bénéficierez de nombreux avantages de précommande, notamment le doublement de votre stockage sans payer de supplément et l’accès à des options de couleurs exclusives qui ne sont disponibles que chez Samsung. Vous pouvez vous attendre à économiser jusqu’à 845 $ sur le Galaxy S24 ou S24 Plus lorsque vous incluez jusqu’à 650 $ de crédit d’échange sur votre ancien appareil, jusqu’à 75 $ de crédit Samsung et cette valeur de mise à niveau de stockage. Et si vous précommandez le S24 Ultra, vous économiserez jusqu’à 970 $, ce qui comprend jusqu’à 750 $ de crédit d’échange avec un appareil éligible et un crédit Samsung instantané de 100 $, ainsi que la valeur de la mise à niveau gratuite du stockage.

À l’heure actuelle, vous pouvez précommander le Galaxy S24 Ultra sur Amazon, et même si vous paierez toujours la totalité de 1 300 $, vous obtiendrez une carte-cadeau Amazon de 200 $ lorsque vous utiliserez le code promotionnel. FEA7SP3UFDJN à la caisse. Ou vous pouvez obtenir une carte-cadeau Amazon de 150 $ avec votre précommande du S24 Plus (1 000 $) avec code promotionnel MJ93PYFCJHOJ. Et vous pouvez obtenir une carte-cadeau Amazon de 50 $ avec votre précommande du modèle de base S24 à 800 $ avec code promotionnel TTYSDPOR7WPL. De plus, vous bénéficierez de la même mise à niveau de stockage gratuite que celle proposée par Samsung sur tous les modèles S24.

Comme Amazon, Best Buy propose des bonus de cartes-cadeaux avec les précommandes de la gamme S24, ainsi que des mises à niveau de mémoire gratuites. Vous recevrez une carte-cadeau Best Buy gratuite de 50 $ avec une précommande du S24, une carte-cadeau de 100 $ avec une précommande d’un S24 Plus et une carte-cadeau de 150 $ avec une précommande d’un S24 Ultra. De plus, Best Buy propose un programme d’échange qui peut vous faire économiser jusqu’à 750 $ lorsque vous échangez un appareil éligible.

Les fans de Samsung peuvent précommander auprès d’AT&T et bénéficier d’une offre de reprise impressionnante. Les clients nouveaux et existants disposant d’un forfait illimité peuvent échanger leur ancien téléphone Galaxy de n’importe quelle année, dans n’importe quelle condition, et obtenir gratuitement le modèle de base S24 ou le S24 Plus. Ou, si vous préférez le S24 Ultra, cette même offre d’échange vous fera bénéficier d’une remise de 1 000 $. Et si vous précommandez un téléphone de la série S24, vous bénéficierez également du double de stockage sans frais supplémentaires, ce qui signifie que vous pouvez acheter le modèle 256 Go pour le prix du modèle 128 Go ou le modèle 512 Go pour le prix du 256 Go. modèle.

Comme AT&T, Verizon propose des offres intéressantes sur la nouvelle série S24. Les clients nouveaux et existants disposant de forfaits Verizon Unlimited éligibles peuvent échanger n’importe quel modèle de téléphone Samsung dans n’importe quelle condition et obtenir gratuitement un Galaxy S24 ou un Galaxy S24 Plus. Ou obtenez 1 000 $ de réduction lorsque vous optez pour le S24 Ultra. De plus, lors de la précommande, Verizon propose une mise à niveau de mémoire gratuite, vous pouvez donc obtenir le 256 Go au même prix que le 128 Go ou le 512 Go au prix de 256 Go. Verizon offre également jusqu’à 350 $ de réduction sur une Galaxy Watch ou jusqu’à 550 $ de réduction sur une Galaxy Tab S9 FE avec votre achat, bien que vous ayez besoin de nouvelles lignes pour ces appareils. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur des accessoires tels que des étuis, des chargeurs ou une paire de Galaxy Buds 2 Pro lorsque vous achetez un téléphone de la série S24.

T-Mobile propose aux clients nouveaux et existants une offre exceptionnelle sur la série S24. Vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ de réduction sur la gamme S24 avec un échange d’appareil éligible si vous utilisez les forfaits Go5G Plus ou Go5G Next. Cela vous offre le Galaxy S24 Plus gratuitement. Ou vous pouvez ajouter une ligne sur l’un ou l’autre de ces plans pour obtenir 800 $ de réduction si vous recherchez un accord sans échange requis. Cela ramène le prix du S24 à zéro, ce qui vous en rapporte un gratuitement. Et en précommandant l’un des nouveaux appareils Samsung, vous pourrez doubler le stockage sans frais supplémentaires. De plus, les clients nouveaux et existants peuvent obtenir 200 $ à dépenser chez T-Mobile pour chaque ligne que vous apportez à T-Mobile (jusqu’à cinq lignes).

Les clients Boost Infinite qui précommandent et souscrivent à l’abonnement mensuel Infinite Access for Galaxy peuvent obtenir le Galaxy S24 Plus gratuitement et profiter de l’offre de double stockage disponible chez d’autres opérateurs.

Les mises à niveau ou ceux qui souscrivent à une nouvelle gamme avec Xfinity peuvent obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur la série Galaxy S24 et bénéficier d’une mise à niveau de stockage gratuite dans le processus, bien que l’offre ne soit disponible que jusqu’au 30 janvier. Cette réduction de 800 $ sera appliquée sous forme de crédits de facture. sur 24 mois. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour ceux qui n’ont pas de téléphone à échanger chez Xfinity avec 500 $ de réduction sur les téléphones S24, même si vous n’avez pas de téléphone à remettre, et cette même mise à niveau gratuite du niveau de stockage s’applique toujours.

Précommandez votre S24 avant le 30 janvier via Spectrum et vous pouvez économiser jusqu’à 700 $ et obtenir le double du stockage sans frais supplémentaires. L’accord nécessite que vous échangez un appareil éligible et que vous activiez votre nouveau téléphone sur un forfait éligible, à partir de 14 $ par mois. La remise de 700 $ sera appliquée intégralement à l’appareil S24 que vous achetez si vous payez d’avance, ou le crédit sera réparti sur votre plan de paiement si le téléphone est financé.