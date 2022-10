Meilleures offres de montres intelligentes pour Amazon Prime Day

Prime Day est la plus grande vente Amazon de l’année – si importante qu’elle se produit maintenant deux fois et dure 48 heures à chaque fois.

Octobre nous a apporté la première vente Prime Early Access (alias Prime Day 2.0), mais la vraie affaire devrait revenir quelque temps dans juin ou juillet 2023nous avons donc un peu de temps à attendre.

L’année dernière, Prime Day a permis de réaliser de nombreuses économies sur les montres intelligentes, les trackers de fitness et d’autres appareils portables, et nous nous attendons à la même chose lors de la vente Prime de l’année prochaine.

C’est là que nous intervenons. Nous avons fait de notre mieux pour parcourir le Web afin de réaliser les plus grandes économies sur les montres intelligentes, les trackers de fitness et d’autres appareils portables aux États-Unis et au Royaume-Uni, afin que vous puissiez rester en forme à moindre coût.

Nous recherchons des économies sur Fitbit, les montres Apple, les montres Samsung Galaxy et les trackers moins chers de marques comme Xiaomi et Amazfit – sans parler des montres hybrides comme Withings. N’oubliez pas de lire notre classement des meilleures montres connectées et des meilleurs trackers de fitness pour consulter quelques avis avant d’acheter.

Prime Day est un événement Amazon, et vous oblige également à être un abonné Prime pour profiter des meilleures offres – mais rappelez-vous que vous pouvez inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours pour bénéficier de tous les avantages pendant la période des soldes. Découvrez notre tour d’horizon des meilleures offres de montres connectées de chaque détaillant pour les offres non Amazon.

Meilleures offres de smartwatch Prime Day aux États-Unis

Ce sont les meilleures offres que nous ayons vues jusqu’à présent d’Amazon aux États-Unis.

Garmin Venu 2 1 De : Amazone Était : 399 $ À présent:

299 $

(100 $ de rabais) Amazon a réduit le prix de ce tracker Garmin axé sur la course de 100 $. Fitbit Luxe 2 De : Amazone Était : 129,99 $ À présent:

87 $

(33 % de réduction) Amazon a pris plus de 30% sur le tracker d’activité à la mode Fitbit Luxe. Les prix peuvent différer selon les options de couleur. Samsung Galaxy Watch 4 Classique (42 mm) 3 De : Amazone Était : 349,99 $ À présent:

219,99 $

(130 $ de rabais) Économisez 130 $ sur la plus grande Galaxy Watch 4 Classic, la dernière montre intelligente de Samsung à inclure une lunette rotative physique. Fitbit Versa 3 4 De : Amazone Était : 229,95 $ À présent:

148,95 $

(81 $ de rabais) Une superbe économie sur la montre intelligente Versa 3 de Fitbit avec GPS intégré, à prix réduit maintenant que la Versa 4 est sortie. Xiaomi Mi Bande 7 5 De : Amazone Était : 50,99 $ À présent:

46,30 $

(9 % de réduction) Notre tracker de fitness préféré est encore moins cher grâce à une légère remise d’Amazon – en prenant un peu de technologie déjà abordable et en en faisant un vol.

Meilleures offres de smartwatch Prime Day au Royaume-Uni

Ce sont les meilleures économies que nous ayons vues jusqu’à présent d’Amazon au Royaume-Uni.