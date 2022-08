Meilleures offres de moniteurs: prix les plus bas sur Amazon, Best Buy, Newegg et plus

À mes yeux et à mon portefeuille, le point idéal pour les moniteurs en termes d’obtention du plus grand écran avec la résolution la plus élevée à un prix abordable est soit un écran QHD de 27 pouces, soit un écran UHD de 32 pouces. Chaque option produit une image d’une netteté satisfaisante pour la taille du panneau à un prix acceptable.

Mon moniteur actuel est un moniteur QHD de 27 pouces (quad HD ou résolution de 2 560 x 1 440 pixels) que j’ai acheté pour 250 $, mais j’ai failli opter pour un UHD de 32 pouces (ultra HD ou 3 840 x 2 160 pixels) écran qui aurait offert plus d’espace et plus de pixels pour seulement un peu plus d’argent. Entre ces deux tailles différentes, vous pouvez facilement trouver un écran qui s’adaptera parfaitement à votre espace de travail, à vos besoins de travail et, surtout, à votre budget. Les créatifs, les amateurs et les joueurs professionnels du monde entier qui s’inquiètent de la gamme de couleurs et des taux de rafraîchissement pourraient trouver qu’ils ont besoin d’un écran haut de gamme que vous trouverez sur notre liste, mais ces écrans sont assez grands pour la plupart des besoins, et avec une densité de pixels suffisante. pour produire une image nette et de qualité.

Assurez-vous de vérifier Guide d’achat des moniteurs de Crumpe pour plus d’informations et restez informé des meilleures offres que je vois actuellement parmi les écrans QHD 27 pouces et UHD 32 pouces. Je continuerai à tenir cette histoire à jour au fur et à mesure que les prix fluctuent et que je découvre de meilleures offres, alors revenez souvent.

Meilleures offres de moniteurs 27 pouces

Ces modèles de 27 pouces offrent une résolution QHD et vous offrent plus d’espace d’écran qu’un écran 24 pouces, FHD (full HD ou 1 920 x 1 080 pixels), ainsi qu’une meilleure résolution. Et cela vous donne tout cela pour pas trop d’argent. Vous pouvez également rencontrer des écrans 4K de 27 pouces dans votre recherche. Ces écrans offrent une certaine qualité digne de considération, mais d’après mon expérience, une résolution QHD ou 2K est plus que suffisante lorsqu’elle est étirée sur un panneau de 27 pouces.

LG C’est le modèle que j’ai fini par acheter sur Amazon après avoir magasiné. Je l’ai eu pour un prix raisonnable de 250 $ – juste à côté de son prix actuel. Il s’agit d’un panneau IPS avec une résolution QHD, une luminosité nominale de 350 nits et des cadres d’écran fins. J’aime le support simple, même si j’aurais aimé qu’il offre un support en hauteur. Cependant, la plupart des moniteurs à ce prix n’offrent pas de réglage de la hauteur, je peux donc m’en passer. Il n’a pas de haut-parleurs internes, mais ceux-ci sont généralement terribles et je ne les utiliserais jamais lorsque j’ai un haut-parleur Bluetooth dans mon bureau à domicile. Il dispose d’un port DisplayPort et de deux ports HDMI, offrant la possibilité de se connecter à une variété de PC et d’ordinateurs portables. Je n’ai rien à redire sur son image, que je trouve suffisamment lumineuse et nette. La Version 32 pouces de ce moniteur coûte en fait moins cher que le modèle 27 pouces en ce moment – il est en vente pour seulement 210 $.

Amazone Je ne connais pas le nom Koorui, mais ce moniteur reçoit des critiques favorables sur Amazon et son prix est inférieur à 200 $. C’est rare pour un moniteur de 27 pouces avec une résolution QHD. La plupart des moniteurs économiques sont évalués pour une luminosité terne de 250 nits, mais ce modèle Koorui est évalué pour une luminosité plus adéquate de 300 nits. En plus des réglages de hauteur, de pivotement et d’inclinaison, il peut pivoter en mode portrait.

Nouvel œuf Vous pouvez obtenir ce moniteur Pixio 27 pouces pour un prix raisonnable de 240 $ sur Amazon en appliquant le coupon de 20 $ qui réduit le prix à la caisse. Il dispose d’une résolution QHD avec AMD FreeSync et d’un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz si vous souhaitez l’utiliser pour les jeux en plus du travail. Il est conçu pour une luminosité suffisante de 350 nits, il devrait donc être un peu plus lumineux que les modèles Acer et Koorui ci-dessus.

Viewsonic Le point fort de ce modèle ViewSonic est son port USB 3.2 Type-C, ce qui signifie que vous pouvez connecter un MacBook et d’autres ordinateurs portables avec un port USB-C (mais pas HDMI) au moniteur sans adaptateur ni câble de conversion spécial. Il fournit également des connexions HDMI et DisplayPort avec AMD FreeSync et est conçu pour une luminosité de 300 nits. Il est actuellement de 30 $ de réduction sur Amazon et se vend pour un prix très raisonnable de 300 $ en ce moment.

Meilleures offres de moniteurs 32 pouces

La prochaine étape en termes de taille, de résolution et de prix à partir d’un écran QHD de 27 pouces est un écran UHD de 32 pouces. Ultra HD est aussi communément appelé 4K.

Nouvel œuf Ce modèle Samsung a une luminosité maximale relativement faible de 270 nits, ce qui en fait un meilleur choix pour un sous-sol ou une pièce peu éclairée que pour un bureau ensoleillé. Il dispose d’AMD FreeSync, de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise casque, mais pas de ports USB. Il est actuellement de 40 $ de réduction, ce qui fait chuter son prix à 300 $ très raisonnable.

Nouvel œuf Il s’agit de l’un des moniteurs 4K 32 pouces les plus abordables et dispose de connexions HDMI et DisplayPort, d’une luminosité de 300 nits et de haut-parleurs intégrés. Il prend également en charge HDR10 et AMD FreeSync et est livré dans un package compact mais basique avec des cadres fins.

LG Ce LG est similaire aux deux moniteurs ci-dessus – écran 4K de 32 pouces avec FreeSync et haut-parleurs intégrés – mais est le plus brillant du trio avec une cote de 350 nits. C’est 50 $ de rabais chez Best Buy, ce qui le met au même prix que les modèles Samsung et ViewSonic ci-dessus.

AOC Ce modèle AOC se démarque ici du pack UHD 32 pouces car il dispose d’un port USB Type-C, ce qui signifie que vous pouvez connecter un MacBook et d’autres ordinateurs portables avec un port USB-C au moniteur sans adaptateur ni câble de conversion spécial. Il est conçu pour une luminosité suffisante de 350 nits et comprend également une paire de ports HDMI et une connexion DisplayPort ainsi que des haut-parleurs intégrés. Il est rare de trouver un moniteur USB-C de cette taille et de cette résolution pour un prix aussi bas.

Dell À 32 pouces, un écran incurvé commence à devenir une option et pas seulement pour les joueurs. Un écran incurvé vous permet de vous asseoir plus près sans avoir à tendre la tête autant pour voir tout l’écran. Cet écran Dell incurvé présente une courbure douce de 1 800R avec AMD FreeSync et des haut-parleurs intégrés. Il dispose également d’une multitude de possibilités de réglage avec réglage de l’inclinaison, du pivotement et de la hauteur. Il dispose d’une grande connectivité avec deux ports HDMI, une connexion DisplayPort, deux ports USB-A, un port USB-B et une prise casque. Et c’est actuellement 150 $ de réduction directement auprès de Dell.

