Meilleures offres de moniteurs Prime Day d’octobre : saisissez-les maintenant, la vente est presque terminée

Avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce moniteur Samsung offre des performances puissantes pour les joueurs. Il est doté d’un superbe écran QLED de 32 pouces et d’un design ergonomique qui vous permet d’ajuster la hauteur, l’inclinaison et l’angle de votre écran, ou même de le faire pivoter de 90 degrés pour une utilisation en mode portrait.