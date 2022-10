Meilleures offres de moniteurs pour Amazon Prime Day 2022

Si vous cherchez à améliorer votre configuration de travail à domicile – ou votre manette de jeu – alors vous êtes peut-être à la recherche d’un nouveau moniteur, et Amazon est susceptible de réaliser des économies dans sa vente d’accès anticipé.

La vente Amazon Prime Early Access a lieu les 11 et 12 octobre 2022, remplie de toutes sortes d’offres sur la technologie, les jouets, les produits pour la maison et plus encore.

La vente flash est réservée aux membres Amazon Prime. Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire sur Site web d’Amazon et profitez d’un essai gratuit de 30 jours. Après cela, un compte coûte 14,99 $/8,99 £ par mois, ou 139 $/95 £ par an.

Voici nos sélections des meilleures remises sur les moniteurs avant la vente d’accès anticipé, à la fois pour les lecteurs américains et britanniques.

N’hésitez pas à consulter notre liste des meilleures offres Amazon Prime Day dans l’ensemble et les meilleures offres SSD ainsi que nos listes des meilleurs moniteurs et des meilleurs moniteurs de jeu.

Meilleures offres de moniteur Prime Day aux États-Unis

Moniteur de jeu incurvé QHD ultra-large AOC 32 pouces 1 De : Amazone Était : 459,99 $ À présent:

389,99 $

(70 $ de rabais) Obtenez 70 $ de réduction sur ce moniteur de jeu ultra large d’AOC, qui est également livré avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la technologie FreeSync, six modes de jeu différents et un support réglable en hauteur. Moniteur IPS Acer Predator 27 pouces 144 Hz 2 De : Amazone Était : 469,99 $ À présent:

294,04 $

(37 % de réduction) Économisez 37 % sur cet écran large Acer Predator avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Moniteur portable KYY 15,6 pouces FHD 3 De : Amazone Était : 219,99 $ À présent:

189,99 $

(14 % de réduction) Amazon offre 14% de réduction sur ce moniteur portable aux membres Amazon Prime. Ce moniteur de KYY offre une couverture intelligente et est parfait comme deuxième écran pour les ordinateurs portables et les consoles. Vous pouvez réduire de 20 $ de plus le prix en cochant l’option de coupon sous le prix. Moniteur de bureau à domicile ViewSonic 22 pouces FHD 4 De : Amazone Était : 109,99 $ À présent:

99,99 $

(10 $ de rabais) Si vous voulez un moniteur moins cher pour la configuration de votre bureau à domicile, vous pouvez obtenir 10 $ de réduction sur cet appareil ViewSonic. Il est livré avec une lunette ultra-mince, un filtre de lumière bleue, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des entrées HDMI. Moniteur de jeu Sceptre IPS 22 pouces 5 De : Amazone Était : 117,04 $ À présent:

99,97 $

(15 % de réduction) Ce moniteur de jeu IPS de Sceptre est livré avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un décalage de la lumière bleue et des haut-parleurs intégrés avec différents paramètres pour le travail et les jeux. De plus, cela coûte moins de 100 $.

Meilleures offres de moniteur Prime Day au Royaume-Uni

Amazon UK propose des remises supplémentaires sur les logiciels avec certains de ces moniteurs, notamment 50 % de réduction sur Norton 360 Deluxe et 33 % de réduction sur Xbox Game Pass pour PC.