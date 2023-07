Meilleures offres de moniteur Prime Day 2023

Lori Grunin Rédacteur en chef / Conseil

J’ai passé en revue le matériel et les logiciels, mis au point une méthodologie de test et donné des conseils d’achat pour ce qui semble être une éternité ; Je suis actuellement absorbé par les ordinateurs et le matériel de jeu, mais j’ai déjà passé de nombreuses années à me concentrer sur les caméras. J’ai également fait du bénévolat auprès d’un refuge pour chats pendant plus de 15 ans en faisant des adoptions, en concevant du matériel de marketing, en gérant des bénévoles et, bien sûr, en photographiant des chats.

Compétence Photographie, PC et ordinateurs portables, jeux et accessoires de jeux