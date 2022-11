Meilleures offres de machines à café Black Friday

Le Black Friday est arrivé – et les offres aussi. Nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres sur les machines à café, alors lisez la suite pour celles-ci. Nous avons des conseils d’achat après les offres, alors faites défiler vers le bas si vous voulez des conseils sur le type de machine à café qui vous conviendra.

Tout d’abord, cependant, si vous envisagez un abonnement au café à dosettes, Lavazza et Nespresso ont des offres sur lesquelles vous obtiendrez une machine à café à prix très réduit lorsque vous vous abonnez. Si vous pouvez prendre le temps de faire quelques calculs au dos de l’enveloppe pour déterminer la quantité de café que vous buvez, un abonnement à dosettes de café est un moyen pratique et sans effort de vous assurer de ne jamais manquer de bonnes choses.

La première et la meilleure offre provient de Lavazza au Royaume-Uni. Souscrivez à un abonnement de café à dosettes Lavazza et choisissez une machine à café Lavazza d’une valeur allant jusqu’à 199 £ pour seulement 1 £. Vous pouvez choisir parmi le magnifique Lavazza a Modo Mio Smeg, le Desea, le Jolie & Milk et le Voicy – ​​qui est livré avec un haut-parleur intelligent Amazon Alexa intégré. Ce sont quelques-unes des meilleures machines à dosettes que nous ayons testées et nous les recommandons sans réserve.

Lavazza US gère également un accord d’abonnement. Si vous vous abonnez à la livraison de capsules de café Lavazza, vous pouvez obtenir la machine Classy Plus pour 149 $, contre 271 $. C’est une bonne économie – mais pas aussi tentante que l’énorme remise au Royaume-Uni.

Si vous êtes un buveur Nespresso au Royaume-Uni, vous pouvez souscrire à un abonnement Nespresso pod et obtenir un Nespresso Vertuo Next ou le petit Nespresso Vertuo Pop pour seulement 50 £. Nous avons examiné le Vertuo Next et il est élégant et facile à utiliser.

Offres sur les machines à café du Black Friday aux États-Unis

Cafetière Frappe, Glacée et Chaude Mr Coffee à service unique avec mélangeur 1 De : Cible Était : 119,99 $ À présent:

79,99 $

(40 $ de rabais) Économisez 40 % sur cette délicieuse cafetière qui se décline en quatre options de couleurs fraîches. Il fait du café glacé, glacé et chaud et le mélange également. Et il aura fière allure sur votre comptoir de cuisine quand ce sera le cas. Nespresso Vertuo Plus 2 De : Amazone Était : 159 $ À présent:

118,30 $

(40,70 $ de rabais) Les machines Nespresso Vertuo sont rapides et faciles à utiliser. C’est une bonne affaire, mais si vous avez l’œil sur une autre machine, consultez les offres du Black Friday chez Nespresso, où il y a des réductions sur plus de modèles. Machine à expresso entièrement automatique Philips série 3200 et LatteGo 3 De : Amazone Était : 999,99 $ À présent:

699 $

(300,99 $ de rabais) Offrez-vous 30 % de réduction sur cette machine entièrement automatique de l’une des marques les plus fiables du marché. Il a une mousse de lait automatique et un broyeur en céramique intégré. Il est facile de personnaliser votre café grâce à son interface conviviale et la fonction AquaClean signifie qu’aucun détartrage n’est nécessaire pour 5 000 tasses. Cafetière une tasse et carafe Keurig K Duo 4 De : Kohl’s Était : 229,99 $ À présent:

76,49 $

(153,50 $) Nous pensons que leur prix régulier sur la page est un peu gonflé, mais cette même machine est actuellement de 189 $ chez Target, c’est donc toujours une bonne affaire pour cette machine à double usage qui peut préparer une seule tasse ou une carafe. Utilisez HOME10 et ENJOY15 à la caisse pour obtenir la remise complète. Cafetière instantanée 2 en 1 à portion individuelle 5 De : Kohl’s Était : 99,99 $ À présent:

69,99 $

(30 $ de rabais) Cette petite cafetière marron apportera une touche de couleur à votre cuisine (bien que vous puissiez opter pour le gris) et ne prendra pas beaucoup de place sur le comptoir. Il peut gérer les dosettes K Cup ou le sol – et à 30 % de réduction, il est parfaitement prêt à devenir votre nouveau meilleur ami le matin.

Offres sur les machines à café du Black Friday au Royaume-Uni

Breville Barista Max VCF126 1 De : Currys PC World Était : 449 £ À présent:

299 £

(150 £ de réduction) Nous avons examiné cette brillante machine à expresso et nous lui donnons un grand coup de pouce. Il est facile à utiliser, dispose d’un excellent moulin à meules et d’un mousseur à lait intégré. Son prix a encore baissé et à 299 £, c’est une véritable aubaine. De’Longhi Dinamica ECAM Bean to Coffee Machine (remis à neuf) 2 De : Currys PC World Était : 399,99 £ neuf À présent:

289,99 £ remis à neuf

(110 £ de réduction) Il s’agit d’une remise solide sur une machine à café en grains qui fait tout. Nous avons attribué 4 étoiles sur 5 à un modèle très similaire dans notre examen. C’est l’un des meilleurs que nous ayons testé. Tassimo TAS1102 3 De : Currys Était : 79,99 £ À présent:

29 £

(50,99 £ de réduction) Il est écrit 106 £ sur la page mais le prix est un peu gonflé. Pourtant, il s’agit d’une remise importante sur cette petite cafetière à dosettes fiable, bien qu’elle ait bénéficié de remises similaires l’année dernière. Nespresso Vertuo Suivant 4 De : Amazone Était : 150 £ À présent:

69 £

(81 £ de réduction) Nous pensons que cette cafetière à dosettes est attrayante, rapide et agréable à utiliser. Si vous êtes heureux de souscrire à un abonnement à la livraison de dosettes, vous pouvez l’obtenir auprès de Nespresso pour seulement 50 £ – en plus, vous recevrez un calendrier de l’Avent gratuit. Lavazza Jolie & Lait 5 De : Lavazza Était : 129 £ À présent:

99 £

(30 € de réduction) Obtenez la machine à expresso à dosettes Jolie & Milk de Lavazza à 23 % de réduction. Cette petite cafetière soignée est livrée avec un chauffe-lait et un mousseur intégrés, ce qui vous permet de préparer des cappuccinos et des lattes parfaits à la maison. Une affaire très solide.

Meilleures remises sur les machines à café: que rechercher

La première chose à déterminer est le type de machine à café que vous recherchez. Il existe quatre catégories principales, et celle qui vous convient dépendra de vos goûts, de votre budget et des efforts que vous souhaitez consacrer à votre infusion matinale.

Machines expresso manuelles

La machine de choix des obsédés du café, les machines à expresso domestiques sont essentiellement des mini-versions de ce que vous trouverez dans un café typique. Ceux-ci reposent sur de la vapeur hautement pressurisée pour produire des doses d’espresso, que vous pouvez ensuite mélanger avec du lait ou de l’eau pour des boissons plus longues. Une machine à expresso manuelle est probablement le moyen d’obtenir le meilleur café à la maison, mais cela demande un peu plus de patience et d’efforts, et cela peut vous prendre du temps pour apprendre à le préparer correctement.

Machines à grains

Si cela ressemble à beaucoup de travail, vous préférerez peut-être une machine à grains. Ce sont essentiellement des machines à expresso automatiques : il vous suffit d’ajouter les grains, d’appuyer sur un bouton et la machine broie, chauffe et infuse, vous délivrant une dose d’espresso avec un minimum d’effort. Il y a un gros inconvénient : vous devrez payer pour toute cette technologie, avec de bonnes machines à grains commençant autour de 400 £ et grimpant souvent à 1 000 £ et plus.

Machines à capsules/dosettes

Les aficionados peuvent reculer, mais les machines à capsules sont une excellente option si vous voulez quelque chose de rapide et facile. Nespresso est le leader du marché ici, mais il y a des rivaux. Vous aurez également beaucoup de choix, avec des machines haut de gamme comprenant plus d’options de brassage, des mousseurs à lait et même des fonctionnalités intelligentes. N’oubliez pas que même si la machine peut être moins chère, vous devez prendre en compte le coût des capsules.

Machines à filtrer

Enfin, si vous voulez juste du café noir sans fioritures, vous voudrez peut-être une machine à filtre. L’ancien incontournable du bureau reste un excellent choix, surtout si vous avez besoin de faire du café pour beaucoup de personnes à la fois, et les machines sont souvent plus conviviales pour votre portefeuille. Regardez combien de temps la machine peut garder le café au chaud après son infusion, combien de tasses elle peut faire à la fois, et si elle a la possibilité de programmer le café à infuser à des heures fixes – ou même une fonctionnalité intelligente pour que vous puissiez la régler pour infuser à distance.

Où trouver des ventes, des offres et des remises sur les machines à café

Vous pourrez trouver des économies sur les machines à café auprès de nombreux détaillants différents. Si vous trouvez un modèle qui vous plaît, nous vous conseillons également de comparer le prix avec au moins deux à trois autres détaillants et bien sûr avec Amazon si vous ne l’avez pas déjà fait pour trouver le meilleur prix.

Comme pour la plupart des choses, Amazone est l’un des meilleurs endroits où regarder en premier, surtout si vous regardez dans le Offres du jour. Ces remises offertes pour une durée limitée (souvent pour quelques heures seulement), ou jusqu’à épuisement des stocks – elles sont également connues sous le nom de Lightning Deals.

Nous recommandons s’inscrire à l’essai gratuit de 30 jours de Prime d’Amazonqui vous donnera non seulement accès à Offres éclair 30 minutes plus tôt que les membres non Prime, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite le lendemain. De plus, vous aurez accès à Prime Video, auquel vous pouvez accéder via votre smart TV, et à d’autres avantages pendant votre essai également.