Meilleures offres de livraison de viande pour décembre

Si vous recherchez de grosses ventes et des offres importantes sur de la viande et du poisson de qualité pour offrir en cadeau ou pour stocker votre propre congélateur, c’est le bon moment pour commander. Certains de nos bouchers en ligne préférés comme ButcherBox et D’Artagnan proposent d’excellentes offres de viande en ligne avant les vacances.

Si vous envisagez d’utiliser un service de livraison de viande en ligne ou un abonnement mensuel à la viande, nous avons testé pour trouver tous les meilleurs endroits pour commander de la viande en ligne en 2022. Ces bouchers en ligne pratiques offrent la livraison à domicile de coupes de qualité nourries à l’herbe, élevées de manière durable et spécialisées, y compris le bœuf Wagyu, le porc Berkshire, le poulet et l’agneau biologiques, le tout en quelques clics de souris, ce qui vous évite de vous rendre au magasin.

Ce sont les meilleures offres de viande que nous avons trouvées pour décembre.

ButcherBox L’accord: Celui-ci est uniquement pour les nouveaux clients. Inscrivez-vous à la livraison ButcherBox et vous aurez deux livres de bœuf haché nourri à l’herbe dans chaque livraison pendant toute la durée de votre abonnement. À propos de ButcherBox : ButcherBox est un service d’abonnement à la viande qui propose du poulet biologique, du porc sans caisse, des fruits de mer sauvages et son bœuf australien signature qui est entièrement nourri à l’herbe et élevé en pâturage. (Boeufs nourris au fourrage est censé être plus riche en antioxydants, en vitamines et en acides gras sains, est souvent plus respectueux de l’environnement car il est pâturé et non élevé dans des parcs d’engraissement, et a un goût de bœuf plus pur.) Le bœuf australien est l’un des meilleurs et des plus réglementés au monde. Les boîtes commencent à 146 $ par mois pour 8 à 11 livres de viande et augmentent à partir de là.

Boeuf agricole Fermes de la rivière Snake Deux surlonges gratuites sur les commandes de plus de 199 $ Du vendredi 9 décembre au 11 décembre, les spécialistes Wagyu de Snake River Farms offrent deux 10 onces gratuites. surlonges noires sur toute commande de plus de 199 $. Utilisez simplement le code HELLOSANTA à la caisse.

D’Artagnan L’accord: D’Artagnan connaît une chose ou deux sur les bonnes viandes et en ce moment, le vendeur spécialisé propose une nouvelle offre de viande monstre tous les jours jusqu’à Noël, comme des steaks Wagyu à prix réduit et de grandes coupes de viande pour votre table de fête. Revenez souvent car les offres changent tous les jours. A propos d’Artagnan : Depuis sa fondation en 1985, D’Artagnan se consacre à mettre les meilleures viandes sur les tables des restaurants et des foyers américains. Pilier de la filière, c’est le premier fournisseur de foie gras, gibiers, volailles bio, pâtés, saucissons et autres gourmandises.

Chez Rastelli L’accord: Avant les fêtes, lorsque vous dépensez 125 $ ou plus, Rastelli vous offrira gratuitement l’un des éléments suivants : 12 hot-dogs ronds tout bœuf Black-Angus (valeur de 35 $)

2 livres d’agneau haché (valeur de 45$)

3 livres de saumon pané panko des îles Féroé (valeur de 40 $) À propos de Rastelli : Chez Rastelli a commencé comme une petite boucherie du New Jersey au service de sa communauté locale, mais elle privilégie toujours la meilleure viande possible et est animée par l’amour de la bonne nourriture. Aujourd’hui, il expédie du bœuf, de la volaille et des fruits de mer à travers les États-Unis à partir de fermes qui produisent des viandes élevées de manière responsable, sans antibiotiques, stéroïdes et hormones. Et il s’approvisionne en fruits de mer sauvages et élevés de manière durable comme Saumon des îles Féroé.

Steaks d’Omaha L’accord: Omaha Steaks a toujours une poignée d’offres et de forfaits à trier, bien plus que les autres bouchers en ligne que nous utilisons. La Ensemble tout emballé propose 22 plats au total, dont 12 portions de viande, une lasagne complète et des tonnes d’accompagnements pour seulement 140 $. À propos des steaks Omaha : L’OG Omaha Steaks est dans le secteur de la livraison de viande depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il a une préférence pour le bœuf nourri à l’herbe, bien que les céréales et l’herbe soient proposées. Omaha ne fait pas la publicité de la viande biologique comme les autres ou ne fournit pas beaucoup d’informations sur la façon dont les animaux sont élevés, mais avec une « tradition vieille de près de 100 ans de bœuf de qualité supérieure, vieilli et paré à la main et une garantie de satisfaction », il a de quoi se vanter. sur.

Holy Grail Steak Co. L’accord: Wagyu n’est pas bon marché, donc je me dirige généralement directement vers la section vente de Holy Grail. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir des bandes de Wagyu et des vols de ribeye de premier plan pour quelques dollars de moins que le prix normal. Mon choix est celui-ci fagot de boeuf aux carottes pour 58 %, en baisse à 64 $. À propos de Holy Grail Steak Co. : Si vous recherchez le meilleur du bœuf et que vous avez quelques sous supplémentaires à dépenser pour de la bonne viande, laissez-nous vous présenter Holy Grail Steak Co. Le nouveau venu dans le jeu de livraison de viande haut de gamme vend les meilleurs produits d’élevage américain. Wagyu avec un vaste portefeuille des meilleurs producteurs japonais de Wagyu de qualité A5 sur la planète. Cela comprend le bœuf Hokkaido Snow ultrarare et le bœuf Kobe bien-aimé. Sur le site Web, vous pouvez passer au crible des “collections” de viande comme le Wagyu japonais, le Wagyu américain, l’USDA Prime Black Angus, l’Akaushi, les vols de steak et les hamburgers Wagyu.



