Meilleures offres de livraison de repas pour septembre : HelloFresh, Hungryroot, Blue Apron, etc.

Si vous êtes à la recherche d’une meilleure offre sur la livraison de kits de repas, a l’une des meilleures offres pour septembre. Il ne manque pas de excellents kits repas et services de livraison de repas préparés pour chaque type de chef à domicile en herbe ou de personne occupée, des kits de repas végétaliens et végétariens aux services économiques et même aux abonnements de repas axés sur une faible teneur en glucides, céto ou paléo mode de vie. Et tu peut essayer tous pour pas cher si vous profitez des meilleures offres de livraison de repas de septembre.

La plupart des services de kits de repas, y compris Tablier bleu, Chaque assiette et Panier solairevous permettront d’essayer leur nourriture avec une remise importante, tandis que d’autres organisent des promotions pour attirer de nouveaux et clients existants pour commander des boîtes de repas. J’ai rassemblé les meilleures offres de livraison de repas pour septembre au cas où vous seriez tenté d’en essayer une.

Quelles sont les meilleures offres de livraison de repas en ce moment ?

Tout dépend de ce que vous recherchez. Si c’est le coût le plus bas possible, et enverra des trousses de repas prêtes à cuisiner avec des horloges à moins de 2 $ par portion lors de votre inscription. fête ses 10 ans et célèbre en offrant aux nouveaux clients une économie totale de 210 $. D’autres services de repas préparés populaires tels que Splendid Spoon, Freshly et RealEats sont prêts à envoyer des dîners préfabriqués et prêts à manger à votre porte, à des prix par portion beaucoup moins chers que les plats à emporter.

Tablier bleu Blue Apron fête ses 10 ans et la marque célèbre avec la meilleure offre d’inscription que j’ai jamais vue du service de kit de repas original. Le service propose déjà des kits de repas abordables, avec des plans à partir de 8 $ la portion. Mais inscrivez-vous d’ici le 11 septembre et vous bénéficierez d’une réduction de 110 $ sur six commandes et de la livraison gratuite sur la première boîte. Commandez avant le 23 septembre et vous recevrez une carte-cadeau supplémentaire de 100 $ à dépenser sur plus de trousses de repas ou Les nouveaux plats cuisinés de Blue Apron. C’est un grand total de 210 $ d’économies et la meilleure offre de livraison de repas que vous trouverez probablement n’importe où.

Marché prospère Thrive Market est moins un kit de repas ou un service de repas préparés et plus un marché en ligne spécialisé avec d’excellentes collations, des produits de base pour le garde-manger, des produits de beauté, des aliments pour animaux de compagnie et bien plus encore. Thrive a des frais d’adhésion mensuels de 5 $, mais si vous aimez les produits d’épicerie haut de gamme ou recherchez des aliments biologiques, vous ne les trouverez probablement pas moins chers que sur Thrive. De plus, Thrive Market correspondra au prix de tout ce que vous fais trouver moins cher chez un autre revendeur. Commandez chez Thrive Market en septembre et vous obtiendrez 30 % de réduction sur votre première livraison de produits d’épicerie.

Frais et maigre Ce n’est pas la plus grande offre d’inscription que nous ayons jamais vue, mais c’est pour l’un des meilleurs services de livraison de repas que nous ayons essayés. Fresh N Lean est sain, savoureux et ne cassera pas la banque, avec certains plans de repas à environ 9 $ la portion. Inscrivez-vous maintenant pour n’importe quel plan et Fresh N Lean fera tomber 20 $ sur l’onglet. Lisez ma critique complète de Fresh N Lean ici.

Chaque assiette Chaque assiette est déjà notre choix comme le meilleur service de repas pour les familles à petit budget, mais il est ridiculement bon marché lorsque vous l’essayez en août. Vous pouvez marquer les kits de repas déjà bon marché d’EveryPlate pour seulement 1,49 $ par portion pour votre première livraison. Vous ne verrez pas beaucoup de haute cuisine, mais j’ai essayé ses sloppy joes au porc et son poulet et ses linguines dans une sauce à la crème de tomate. Tous les repas que j’ai essayés étaient délicieux, faciles à préparer et légers sur le portefeuille. Lisez notre revue EveryPlate.

Panier solaire Au cours de la dernière année, nous avons essayé à peu près tous les services de kits de repas et l’un d’eux a dépassé le reste du champ en tant que notre favori. Les recettes de Sunbasket étaient les plus délicieuses, les plus intéressantes et les plus fraîches, ce qui leur a valu la première place de nos meilleurs kits de repas du classement 2022. Si vous n’avez jamais essayé Sunbasket, nous avons une offre exclusive qui est trop belle pour la laisser passer. Les repas Sunbasket se décomposent généralement à environ 13 $ par portion selon votre plan. Si vous l’essayez pour la première fois, vous économiserez 100 $ sur vos quatre premières livraisons, plus la livraison gratuite et quatre cadeaux gratuits. Lisez notre revue Sunbasket.

Fraîchement Freshly est l’un des services de livraison de repas préparés les plus cohérents que nous ayons essayés. Le service d’abonnement aux repas propose une large gamme de recettes allant des classiques réconfortants aux repas maigres et sains. Ils arrivent tous frais, prêts à être consommés ou conservés au réfrigérateur pour la prochaine fois que vous avez besoin d’un déjeuner ou d’un dîner rapide mais que vous n’avez pas le temps de cuisiner. À l’heure actuelle, les lecteurs de Crumpe peuvent obtenir 25 $ de réduction sur chacune de leurs cinq premières commandes avec un code promotionnel CNET25. C’est 125 $ d’économies totales si vous optez pour les cinq boîtes. Mais il n’y a aucun engagement et vous pouvez essayer Freshly (avec la remise) et faire une pause ou annuler après la première semaine si ce n’est pas pour vous.

ButcherBox OK, donc ButcherBox n’est pas exactement un service de livraison de repas, mais vous pouvez certainement faire d’excellents repas avec ce que ce service de boucherie en ligne envoie dans ses boîtes mensuelles. ButcherBox est un service d’abonnement à la viande en ligne spécialisé dans le bœuf australien nourri à l’herbe. Mais vous pouvez également avoir du porc patrimonial et du poulet biologique dans votre box mensuelle selon l’abonnement que vous choisissez. Les expéditions mensuelles de 8 à 11 livres de viande commencent à 137 $, mais si vous vous inscrivez maintenant, ButcherBox inclura gratuitement deux livres de poitrines de poulet bio élevées en plein air dans chaque commande pendant un an.

VraiEats Si vous êtes prêt pour des repas simples et préparés à un prix avantageux, Real Eats propose l’une des meilleures offres de ce mois-ci. J’ai essayé le service de repas et j’ai pensé que la plupart des repas étaient bien préparés, frais et savoureux. Alors que Fresh N Lean (offre ci-dessus) est toujours mon premier choix pour les plats préparés, RealEats est un autre choix solide. Inscrivez-vous avant le 15 octobre et vous obtiendrez 15 % de réduction sur vos cinq premières boîtes de repas. Mettez en pause ou annulez à tout moment.

BonjourFresh BonjourFresh a plus de choix de kits de repas que tout autre service et la plupart d’entre eux sont assez faciles à préparer. Vous pouvez consulter mon examen approfondi de HelloFresh pour en savoir plus sur le service de livraison de repas facile. HelloFresh propose une offre d’inscription majeure mais elle nécessite un engagement de sept semaines. Commandez sept semaines de repas et HelloFresh vous offrira 16 repas gratuitement au cours de l’essai promotionnel.

Brandy Yowell Gobble est assez similaire aux autres services, sauf que de nombreux articles sont déjà hachés, pelés, marinés, etc., ce qui peut certainement vous faire gagner du temps de préparation. Les deux repas que j’ai reçus, le rôti de Yankee et le cacio e pepe, étaient formidables. Les prix du dîner sont normalement de 12 $ par portion, cependant, vous payez donc un peu plus pour cette commodité. Gobble enverra vos six premiers kits de repas faciles pour un total de 36 $. C’est à peu près aussi bon marché que vous trouverez des kits de repas haut de gamme n’importe où. Pour en savoir plus, lisez notre critique de Gobble.

Splendid Spoon se spécialise dans les livraisons de smoothies rapides, de soupes, de bols de riz et d’autres plats plus petits qui sont parfaits pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Certains fonctionnent bien pour le dîner aussi, mais j’aime mieux ce service pour les deux premiers repas de la journée. Le service de livraison de repas propose des recettes intéressantes ainsi que des classiques, il y en a donc pour tous les goûts. Si vous voulez essayer Splendid Spoon, vous obtiendrez 35 $ de réduction sur chacune de vos trois premières boîtes. Lisez notre revue Splendid Spoon.

Hungryroot Bien qu’il ne s’agisse pas d’un kit de repas traditionnel ou d’un service de livraison de repas, Hungryroot allie l’intelligence artificielle et des produits d’épicerie sains pour envoyer un tas organisé (en fonction de vos préférences) d’épicerie, de collations et de protéines de haute qualité pour des repas rapides — ou des repas plus complexes. . C’est une bonne option si vous aimez cuisiner et que vous recherchez une inspiration de cuisine saine, mais que vous trouvez les kits de repas trop restrictifs. Comme, peut-être que tu ne le fais pas vouloir tacos au tilapia avec crème au citron vert ce soir. Hungryroot offre aux nouveaux clients 30% de réduction pour essayer le service et un cadeau gratuit à chaque livraison à vie. Si vous espérez l’essayer, sachez que vous pouvez suspendre ou annuler le service à tout moment. Même si vous faites une pause et réactivez, votre cadeau gratuit reste intact. Lisez ma critique complète de Hungryroot ici.

Cuisinier à domicile J’ai testé Home Chef l’année dernière et j’ai adoré ses kits de repas hautement personnalisables et ses recettes de plats réconfortants avec un penchant sain, qui étaient tous faciles à préparer. Home Chef est également l’une des entreprises de kits de repas les plus abordables, à partir de 7 $ par portion, et l’est encore plus si vous vous inscrivez en utilisant cette offre. Pour les nouveaux abonnés, Home Chef offre 110 $ de réduction lorsque vous vous inscrivez pour quatre boîtes de repas. Les économies sont réparties sur quatre livraisons – 30 $ sur les deux premières et 25 $ sur les deux suivantes. Si vous vouliez essayer un abonnement à un kit de repas, Home Chef le rend facile (et pas cher). Vous pouvez mettre en pause ou annuler à tout moment, le risque est donc faible. Lisez notre avis sur Home Chef.

Alors, quel service de livraison de repas est le meilleur ?



J’ai essayé la plupart d’entre eux et ils sont tous assez solides, avec des différences à prendre en compte en fonction de votre budget, de votre alimentation, de vos goûts et de votre niveau de compétence en cuisine. Vous pouvez consulter les rafles de CNET sur les meilleurs services de livraison de kits repas et meilleurs services de livraison d’aliments sains pour un goût plus détaillé, euh. Et rappelez-vous que presque toutes ces entreprises de kits de repas vous permettent de faire une pause ou d’annuler à tout moment, de sorte que le risque et l’engagement lors de la souscription à un service de kits de repas sont minimes.

Que vous recherchiez des façons de manger sainement, que vous appreniez à cuisiner de nouvelles recettes ou que vous fassiez moins d’allers-retours à l’épicerie cet hiver, un en bonne santé, polyvalent et économique un accord de livraison de repas peut vous aider à le faire à moindre coût.

Ces offres étaient valables au moment de la publication, mais elles peuvent prendre fin à tout moment et peuvent être limitées par la géographie et d’autres conditions basées sur les cookies dans votre navigateur. Si vous ne voyez pas d’offre s’afficher, essayez dans une nouvelle fenêtre ou un navigateur privé. En attendant, si vous en avez déjà essayé une ou plusieurs, dites-moi lesquelles et ce que vous avez aimé ou moins aimé.

Mon conseil : profitez de chacune de ces offres (en prenant soin de mettre en pause ou d’annuler après, à moins que vous ne souhaitiez continuer). Vous pouvez voir quel service vous préférez et obtenir des repas à emporter super bon marché pendant des semaines à la fois.

Les offres d’abonnement aux kits de repas comportent-elles des engagements ?

Non. Pratiquement tous vous permettent de faire une pause ou d’annuler à tout moment au cas où vous ne l’aimeriez pas, il n’y a donc presque aucun risque une fois la transaction conclue. Bien que vous deviez peut-être vous désabonner de leurs envois d’e-mails. Le fait est que la plupart des marques veulent simplement que vous essayiez les repas et que vous voyiez si vous les aimez et ces marques sont prêtes à rendre cela très facile (et bon marché). Pour faciliter les choses, nous déjà essayé le top kits de repas et services de livraison de repas Ainsi, vous saurez exactement à quoi vous attendre et vous pourrez choisir la meilleure offre de livraison de nourriture pour vous et vos goûts.

