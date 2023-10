Meilleures offres de l’Amazon Prime Day d’octobre

d’Amazon le deuxième Prime Day de 2023 est arrivé, et il se déroule du 10 au 11 octobre. Oui, c’est juste avant le début de la saison des achats des fêtes en novembre, mais si vous magasinez tôt, vous trouverez de bonnes affaires sur les téléviseurs, les équipements audio, les ordinateurs portables et surtout les articles de marque Amazon.

Les 5 meilleurs conseils d’achat pour Amazon Prime Day

Vous pouvez, bien sûr, toujours attendre les soldes du Black Friday, et c’est une position potentiellement judicieuse à prendre, même si au cours des années précédentes, j’ai personnellement vu beaucoup des mêmes produits en vente avec à peu près les mêmes remises entre le Prime Day de juillet, cette dernière version et les ventes du Black Friday/Cyber ​​Monday.

Dans cet esprit, voici quelques-unes des offres Prime Day 2.0 actuellement disponibles (ou comme l’appelle Amazon, Prime Big Deal Days) que vous pouvez obtenir dès maintenant. Nous mettrons à jour cette liste à mesure que les ventes expireront et que de nouvelles seront mises en ligne.

Téléviseurs

Photo: Amazone

Téléviseur intelligent Amazon Fire TV 65″ Omni Series 4K UHD (600 $, régulièrement 760 $)

Pour un bon téléviseur bon marché, optez généralement pour Vizio, TCL ou la marque interne d’Amazon, appelée Fire TV. Il comprend le logiciel Fire TV décent d’Amazon (comme Roku, mais plus Amazon-y), et ce modèle légèrement plus sophistiqué est doté de DolbyVision HDR (plage dynamique élevée) et de compétences Alexa intégrées.

Maison intelligente

Photo: Amazone

Echo Dot plus Kasa Smart Plug (24 $, régulièrement 50 $)

Personne n’achète jamais un appareil Echo au prix fort. Ils sont apparemment toujours en vente, et à l’heure actuelle, le Dot de base coûte environ la moitié du prix, et Amazon propose une prise intelligente TP-Link Kasa. J’ai plusieurs prises Kasa dans ma maison et elles sont faciles à installer et à utiliser.

Photo: Amazone

Echo Show 5 (40 $, régulièrement 90 $)

Ce petit écran intelligent remplace un Echo classique et vous permet également de lire des vidéos, d’afficher des photos et dispose d’une caméra intégrée pour les appels vidéo ou consulter le flux de vos caméras de sécurité Ring.

Ordinateurs portables, tablettes et lecteurs

Photo: Amazone

MacBook Air M1 (750 $, régulièrement 1 000 $)

Cela devient un peu long, mais cet ordinateur portable presque indestructible est doté de la première génération de puces internes d’Apple et offre toujours d’excellentes performances et une excellente autonomie. La nouvelle version M2 a un design plus agréable et coûte généralement 1 100 $.

Photo: Gizmodo

Kindle Scribe (265 $, régulièrement 340 $)

Oui, c’est un peu extravagant, mais j’adore mon scribe Kindle sur grand écran. En plus d’être idéal pour les livres électroniques, il comprend un stylet pour la prise de notes, et le temps de réponse et la véritable sensation d’écriture semblable à celle d’un crayon sur cette ardoise sont excellents.

l’audio

Photo: Amazone

Echo Studio (155 $, régulièrement 200 $)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Amazon créait sa propre version de l’Apple Homepod ? Eh bien, c’est le cas, et il s’appelle Echo Studio, et c’est un haut-parleur intelligent de taille moyenne décent. Si vous êtes déjà dans l’écosystème Alexa, c’est une meilleure affaire à 155 $ que le Homepod, qui coûte toujours 300 $.