Meilleures offres de la vente Currys Epic 2022

Si vous souhaitez ajouter un éclairage intelligent à votre technologie domestique, les ampoules Hue de Philips sont une option populaire. Ce pack de deux ampoules LED blanches et colorées fonctionne avec Bluetooth, Google Assistant et Alexa, et peut être réglé sur des horaires à l’aide du Hue Bridge. Vous pouvez voir notre examen des ampoules Hue ici.