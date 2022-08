Meilleures offres de la série Realme 9 pour août 2022

Realme est de retour avec sa dernière ligne téléphonique, la série 9. Composés de quatre combinés – le 9, le 9i, le 9 Pro et le 9 Pro+, ces téléphones bousculent les marchés abordables et de milieu de gamme dans le plus pur style Realme.

Si vous souhaitez mettre la main sur l’un de ces téléphones, nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter notre test Realme 9 Pro+ et nos meilleures offres sur la gamme Samsung Galaxy S22.

Malheureusement, comme avec de nombreux autres appareils, la série Realme 9 ne se rendra pas sur les côtes américaines à l’heure actuelle. Cependant, vous devriez pouvoir le faire importer d’Aliexpress.

Combien coûte la série Realme 9 ?

Les prix de la série Realme 9 commencent à partir de 199 £ avec quatre modèles de téléphone au choix. Au Royaume-Uni, ces téléphones n’offrent qu’une seule option pour la RAM et le stockage.

Le Realme 9i est disponible en deux couleurs, Prism Blue et Prism Black. Le Realme 9 ne propose également que deux options de couleur : Meteor Black et Stargaze White.

Pendant ce temps, les Realme 9 Pro et Pro+ sont disponibles en trois choix de couleurs : Aurora Green, Midnight Black et Sunrise Blue. Ce dernier est une finition photochromique, ce qui signifie qu’il peut changer de couleur sous la lumière directe du bleu au rouge.

Voici les prix pour chaque option :

Realme 9i

4 Go de RAM + 128 Go de stockage – 199 £

Realme 9

4 Go + 128 Go – 249 £

Realme 9 Pro

8 Go + 128 Go de stockage – 299 £

Realme 9 Pro+

8 Go + 256 Go de stockage – 349 £

Notez que le prix du 9 Pro et du 9 Pro + a augmenté de 50 £ depuis le lancement du Realme 9, qui a fait ses débuts au Royaume-Uni après les trois autres téléphones.

Meilleures offres de la série Realme 9

Si vous êtes étudiant, Realme offre 5 % de réduction sur n’importe quel combiné. eFones a également 20 £ de réduction sur le Realme 9i.

Où acheter la série Realme 9 sans carte SIM

Vous pouvez acheter la série Realme 9 aux endroits suivants :

Realme 9i

Realme 9

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro+

À l’heure actuelle, d’autres grands détaillants de technologie tels que Carphone Warehouse et Currys n’ont pas la série Realme 9 disponible à l’achat. Si cela change, nous mettrons à jour cet article.

Où acheter la série Realme 9 sous contrat

Il est peu probable que vous puissiez acheter la série Realme 9 sous contrat. Cependant, vous pouvez consulter les meilleures offres SIM disponibles si vous achetez le téléphone sans carte SIM.