Meilleures offres de la semaine Early Target Circle: Économisez gros sur les essentiels de tous les jours

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Alors que les ventes du 4 juillet ont commencé à s’essouffler, les économies d’été sont loin d’être terminées. Prime Day débute officiellement la semaine prochaine, et il existe déjà des tonnes de premières offres sur la technologie et plus encore que vous pouvez acheter dès maintenant. Mais Amazon n’est pas le seul à proposer de bonnes affaires en ce moment. D’autres grands détaillants comme Best Buy, Walmart et Target se lancent dans l’action avec leurs propres ventes concurrentes « anti-Prime Day ».

La vente massive de la semaine du cercle de Target ne commence officiellement que le dimanche 9 juillet, mais il existe déjà des tonnes d’offres sur les articles pour la maison et les produits de première nécessité que vous pouvez acheter dès maintenant. Vous aurez besoin d’un compte Target Circle pour profiter de ces économies, mais heureusement, l’inscription est gratuite et vous donne accès à des réductions sur la nourriture, les soins de la peau, les produits de nettoyage et bien plus encore. Pour vous aider à tirer pleinement parti de ces premières affaires, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres de la semaine du cercle cible disponibles en ce moment. Notez simplement que, pour obtenir ces offres, vous devrez ajouter à la fois l’article et l’offre à votre panier, et vous verrez la réduction appliquée à la caisse.

LG fabrique des tonnes d’appareils électroménagers dignes de confiance, y compris des aspirateurs. Ce LG CordZero A9 est équipé d’une puissance d’aspiration allant jusqu’à 350 watts et offre une autonomie allant jusqu’à 60 minutes sur une seule charge. Notez simplement que cet aspirateur n’est pas disponible pour la livraison, vous devrez donc le trouver en stock près de chez vous et aller le chercher en personne si vous souhaitez profiter de cette offre. Bien que pour 300 $ de réduction, cela peut valoir le travail supplémentaire.

Si vous aimez commencer votre journée avec une tasse de café ou de thé bien chaud, vous voudrez avoir une bonne bouilloire à portée de main pour un petit remontant. Chantal fabrique une variété de bouilloires traditionnelles élégantes et de modèles électriques pratiques qui peuvent faire bouillir de l’eau en quelques minutes, et en ce moment, vous pouvez en acheter une à 30 % de réduction. Les prix commencent à seulement 21 $ après la remise.

L’été est le moment idéal pour les journées à la plage en famille et les après-midi dans le parc. Et cet ensemble de glacières Fresh & Fit permet d’emballer facilement toutes les collations et les sandwichs dont vous avez besoin pour une journée de détente. Le refroidisseur est doté d’une isolation extra-épaisse et est assez grand pour accueillir jusqu’à neuf canettes à la fois. Il est également livré avec quatre récipients d’une tasse et dispose d’une poche latérale supplémentaire pour les boissons, les serviettes, la crème solaire et d’autres articles essentiels.

Plus d’offres du début de la semaine du cercle :