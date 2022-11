Meilleures offres de jeux vidéo sur les soldes du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday sur Steam

La Vente d’automne à la vapeur est du 22 au 29 novembre cette année, mais même si ce n’est pas dans le nom, il s’agit essentiellement du Steam Black Friday de la société mère Valve et Cyber ​​lundi période de remise.

Certains excellents jeux PC ont des réductions – des titres plus anciens comme Red Dead Redemption 2 et Days Gone, aux jeux plus récents comme Gotham Knights et Lego Star Wars : The Skywalker Saga.

Un jeu à prix réduit que nous crierons en particulier est The Witcher 3: Wild Hunt – Édition jeu de l’année. Comme si ce joyau d’un jeu de rôle de 2015 n’était pas assez excellent, une refonte graphique (parfois appelée “mise à jour de nouvelle génération”) prévue le 14 décembre devrait introduire des visuels encore plus impressionnants au déjà grand -à la recherche d’aventure.

Les meilleurs choix des soldes d’automne Steam