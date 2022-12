Meilleures offres de haut-parleur Bluetooth de vacances 2022

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vous cherchez une offre sur un haut-parleur Bluetooth portable ? Alors que le Black Friday et Cyber ​​lundi sont venus et repartis, il existe encore de nombreuses offres intéressantes sur les haut-parleurs Bluetooth sans fil dont vous pouvez profiter. Vous trouverez des remises sur des haut-parleurs de toutes formes et tailles, et, grâce à leurs batteries rechargeables, ils sont devenus aussi indispensables que des écouteurs ou des oreillettes sans fil – et ils font d’excellents cadeaux. Alors prenez-en un pendant que leurs prix sont bas.

J’ai été impressionné par la qualité du son, qui se compare bien à quelques haut-parleurs plus chers – et certains plus gros – de cette liste. Vous pouvez modifier le profil sonore (avec les paramètres d’égalisation) et mettre à niveau le micrologiciel du haut-parleur dans l’application compagnon Soundcore d’Anker pour iOS et Android. J’avais tendance à opter pour l’amplification des basses activée – il y a un bouton sur le haut-parleur pour l’activer – et j’ai trouvé que le haut-parleur offrait un son plein avec une bonne clarté dans les médiums et les aigus et une bonne définition des basses. Pour sa taille, le haut-parleur est capable d’émettre beaucoup de son et parvient surtout à éviter la distorsion à des volumes plus élevés. (J’avais tendance à maintenir le volume dans la plage de 50 % à 75 %).

Pesant 5,29 livres – presque une livre de plus que le Motion Boom – il est équipé de deux woofers améliorés de 3,5 pouces et de deux tweeters de 1 pouce nouvellement ajoutés, offrant jusqu’à 80 watts de sortie audio (60 pour les woofers et 20 pour le tweeters). La durée de vie de la batterie est évaluée à 20 heures à des niveaux de volume modérés. Il est également étanche à l’eau et à la poussière IP67 et flotte si vous le laissez tomber dans l’eau. Il utilise Bluetooth 5.3.

Si vous ne voulez pas dépenser la pâte supplémentaire sur le nouveau Soundcore Motion Boom Plus (voir ci-dessus), le Soundcore Motion Boom original reste une bonne option pour moins d’argent. Il est un peu plus léger que le Motion Boom Plus et son son n’est pas aussi détaillé ou le haut-parleur ne joue pas aussi fort, mais pour son prix, il offre un très bon son, en particulier par rapport à des haut-parleurs plus compacts comme le JBL Charge 5 qui coûter plus cher.

Disponible en trois couleurs – noir, blanc fumé et bleu pierre (photo) – il est équipé de la technologie PositionIQ de Bose pour détecter automatiquement l’orientation de l’enceinte et fournir un son optimisé selon qu’il est debout, suspendu ou à plat sur le dos.

Lorsque le haut-parleur SoundLink Flex a été lancé, Bose a fait des déclarations audacieuses sur son nouveau haut-parleur Bluetooth, en particulier ses performances dans les basses. Mais il est surtout à la hauteur du battage médiatique et est sans doute le haut-parleur sans fil le plus performant pour sa taille compacte.

Pour ses trois premières générations, le haut-parleur Bluetooth Clip micro de JBL avait un design circulaire. Mais pour le Clip 4 de quatrième génération, JBL est passé à une forme plus ovale, a légèrement gonflé le haut-parleur et ajouté une charge USB-C. Il semble plus durable, avec un “clip” de mousqueton intégré plus robuste. De plus, cela sonne un peu mieux, avec plus de volume, un son plus clair et plus de basses. Avec un indice de résistance à l’eau IP67, il est entièrement étanche à l’eau et à la poussière également. C’est l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth sans fil pour sa petite taille de haut-parleur.



Tribit est connu pour ses petits haut-parleurs Bluetooth abordables qui offrent une très bonne qualité sonore et des fonctionnalités pour le prix. Son nouveau haut-parleur Stormbox Blast est son premier haut-parleur boombox Bluetooth, et il offre un son généralement impressionnant pour sa taille et dispose également d’un spectacle de lumière intégré et d’une charge par sortie USB.

Pesant 12 livres (5,45 kg) avec deux midwoofers de 30 watts et deux tweeters de 15 watts, il est fondamentalement deux fois plus lourd que le Motion Boom Plus d’Anker (voir ci-dessus) et pompe plus de volume et de basses par rapport à ce haut-parleur, mais manque un peu de clarté. De plus, le médium – où vivent les voix – est un peu en retrait à son réglage par défaut XBass. J’ai préféré le réglage Music EQ dans l’application compagnon, qui est un peu plus équilibré. Le micrologiciel du haut-parleur est évolutif et vous pouvez coupler deux Stormbox Blast pour créer une paire stéréo, ce qui améliorerait considérablement le son.

La durée de vie de la batterie est très bonne. Il est évalué jusqu’à 30 heures à des niveaux de volume modérés. Et le haut-parleur a un indice IPX7, ce qui signifie qu’il est entièrement étanche. Encore une fois, comme le Soundcore d’Anker Motion Boom Plus, le Tribit Stormbox Blast est une bonne valeur qui se compare bien d’un point de vue sonore aux haut-parleurs boombox JBL plus chers qui offrent sans doute un style supérieur. Alors que le prix catalogue est de 260 $, le haut-parleur se vend normalement entre 180 $ et 200 $. Mais 152 $ est le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour – assurez-vous simplement d’activer le coupon instantané sur la page du produit pour obtenir la remise complète.

