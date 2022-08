Meilleures offres de grillades en plein air : économisez sur les barbecues au charbon, au kamado, au gaz et portables

La fête du Travail est encore dans un mois, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de nuits d’été pour allumer le gril. Et il n’y a aucune règle interdisant de continuer à griller pendant l’automne et pendant les mois d’hiver. Le milieu de l’été est le moment idéal pour améliorer votre jeu de gril avec des soldes sur tous les types de grils extérieurs. Si vous avez besoin d’un nouveau gril pour votre patio, votre terrasse ou votre parking à hayon, nous avons rassemblé les meilleures offres sur une variété de types de grils, des traditionnels grils au charbon de bois et céramique grillades kamado à grils à gaz et grils portables.

Vous ne savez pas quel type de gril vous conviendrait le mieux ? Avant de consulter nos choix pour les meilleures offres sur les grils d’extérieur, jetez un coup d’œil à notre Guide d’achat des grillades. Je suis fermement dans le camp des grillades au charbon de bois, mais si vous n’avez pas encore pris parti dans le grand débat sur les grillades, voici une introduction utile sur ce qui est mieux, un gril à gaz ou à charbon.

Rien ne vaut l’original pour obtenir les meilleures performances et la conception la plus simple au moindre coût. Pour une fraction du prix d’un kamado ou d’un gril à gaz, la bouilloire de base de 22 pouces de Weber est le porte-drapeau des grils au charbon de bois. Il est facile à assembler et durera des années et des années. Étonnamment polyvalente, cette bouilloire Weber peut être utilisée pour les grillades à haute température afin d’obtenir une bonne saisie sur les hamburgers et une peau croustillante sur le poulet, et vous pouvez également la configurer pour une session de cuisson plus longue pour fumer de plus gros morceaux de viande comme une poitrine ou du porc. bout. Vous pouvez l’obtenir pour 139 $ chez Lowe’s ou Amazon.

Le gril à charbon Premium de 22 pouces de Weber est également une bonne affaire pour 80 $ de plus que la bouilloire de base ci-dessus. Par rapport au modèle Original, le Premium offre un meilleur récupérateur de cendres (pour moins de désordre sur votre terrasse), un thermomètre intégré dans le couvercle (pour aider à maintenir une température constante lors de la cuisson basse et lente) et une grille de cuisson à charnière (pour ajouter plus de charbons sans avoir à retirer toute la grille). Le modèle Premium est également disponible dans d’autres couleurs que le noir.

Le gril à gaz en acier inoxydable à trois brûleurs de Char-Broil offre le meilleur équilibre entre fonctionnalités et performances parmi les modèles testés par CNET. À 25 500 Btu sur 420 pouces carrés, il offre une bonne quantité de puissance de cuisson et d’espace. Il dispose également d’un brûleur latéral et d’un stockage de réservoir derrière deux portes d’armoire, et il est livré avec une garantie de 10 ans. Char-Broil utilise ce qu’il appelle Tru-Infrared, un ensemble de plaques émettrices perforées qui séparent les aliments de la flamme pour répartir uniformément la chaleur et réduire les poussées.

Chris Monroe/Crumpe

Les grils Kamado sont généralement fabriqués à partir de céramique et offrent une rétention de chaleur incroyable qui vous permet de maintenir une température constante pour une cuisson lente et lente. Ils peuvent également atteindre des températures élevées pour griller des hamburgers et même des pizzas. Big Green Egg a lancé l’engouement pour le kamado et est toujours le leader dans la fabrication des kamados les plus performants et les plus beaux.

J’ai acheté un Big Green Egg l’année dernière et j’ai fumé des côtes levées, des mégots de porc, des poulets entiers, des ailes de poulet et mon chef-d’œuvre à ce jour, une poitrine de 10 livres. La poitrine a pris toute la journée – environ 10 heures – et le Big Green Egg m’a demandé très peu de choses pour maintenir une température constante autour de 250 degrés. J’ai déjà essayé de faire cuire une poitrine sur un Weber et j’ai dû être beaucoup plus impliqué dans l’ajout de charbons et le réglage des évents pour maintenir la température du gril.

J’ai visité les Big Green Eggs exposés dans mon Ace Hardware local pendant des années avant de finalement échanger mon Weber de confiance contre un. Le coût est élevé et encore plus élevé lorsque vous commencez à ajouter des accessoires, y compris le support (c’est-à-dire un nid pour votre œuf) et un déflecteur de chaleur en céramique pour de longs temps de cuisson à chaleur indirecte. Après avoir finalement franchi le pas de Big Green Egg, je n’ai aucun regret. La qualité de construction est si exceptionnelle que je prévois d’avoir mon Egg pendant très longtemps.